https://ria.ru/20241014/zaderzhanie-1977868221.html

В казанском кафе произошел конфликт со стрельбой

В казанском кафе произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 14.10.2024

В казанском кафе произошел конфликт со стрельбой

Полицейские в Казани задержали посетителя одного из кафе города, предположительно, устроившего стрельбу из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T00:50

2024-10-14T00:50

2024-10-14T00:54

казань

россия

происшествия

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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Полицейские в Казани задержали посетителя одного из кафе города, предположительно, устроившего стрельбу из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в УМВД России по Казани. Ранее ряд Telegram-каналов утверждали, что в воскресенье вечером в одном из баров Казани произошел словесный конфликт, переросший в драку со стрельбой из травматического пистолета. Причиной конфликта, как заявлялось, стал отказ певицы заведения исполнить по просьбе одного из посетителей гимн России. "В отдел полиции "Ямашевский" поступила информация о конфликте в одном из кафе города. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали возможно причастного к происшествию мужчину, у которого при себе имелся предмет, конструктивно схожий с травматическим оружием", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия и все участники конфликта.

https://ria.ru/20241013/ufa-1977840612.html

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казань

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казань, россия, происшествия