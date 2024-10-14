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В казанском кафе произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 14.10.2024
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00:50 14.10.2024 (обновлено: 00:54 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/zaderzhanie-1977868221.html
В казанском кафе произошел конфликт со стрельбой
В казанском кафе произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 14.10.2024
В казанском кафе произошел конфликт со стрельбой
Полицейские в Казани задержали посетителя одного из кафе города, предположительно, устроившего стрельбу из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T00:50
2024-10-14T00:54
казань
россия
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Полицейские в Казани задержали посетителя одного из кафе города, предположительно, устроившего стрельбу из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в УМВД России по Казани. Ранее ряд Telegram-каналов утверждали, что в воскресенье вечером в одном из баров Казани произошел словесный конфликт, переросший в драку со стрельбой из травматического пистолета. Причиной конфликта, как заявлялось, стал отказ певицы заведения исполнить по просьбе одного из посетителей гимн России. "В отдел полиции "Ямашевский" поступила информация о конфликте в одном из кафе города. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали возможно причастного к происшествию мужчину, у которого при себе имелся предмет, конструктивно схожий с травматическим оружием", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия и все участники конфликта.
https://ria.ru/20241013/ufa-1977840612.html
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казань, россия, происшествия
Казань, Россия, Происшествия
В казанском кафе произошел конфликт со стрельбой

Полиция задержала предполагаемого посетителя кафе в Казани, устроившего стрельбу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Полицейские в Казани задержали посетителя одного из кафе города, предположительно, устроившего стрельбу из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в УМВД России по Казани.
Ранее ряд Telegram-каналов утверждали, что в воскресенье вечером в одном из баров Казани произошел словесный конфликт, переросший в драку со стрельбой из травматического пистолета. Причиной конфликта, как заявлялось, стал отказ певицы заведения исполнить по просьбе одного из посетителей гимн России.
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"В отдел полиции "Ямашевский" поступила информация о конфликте в одном из кафе города. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали возможно причастного к происшествию мужчину, у которого при себе имелся предмет, конструктивно схожий с травматическим оружием", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия и все участники конфликта.
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