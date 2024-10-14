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У колонии в Казани мужчина выстрелил в освободившегося осужденного - РИА Новости, 14.10.2024
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15:39 14.10.2024 (обновлено: 16:23 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/vystrel-1977969309.html
У колонии в Казани мужчина выстрелил в освободившегося осужденного
У колонии в Казани мужчина выстрелил в освободившегося осужденного - РИА Новости, 14.10.2024
У колонии в Казани мужчина выстрелил в освободившегося осужденного
Возле исправительной колонии №2 в Казани мужчина выстрелил в освободившегося осужденного из травматического письтолета, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:39
2024-10-14T16:23
происшествия
казань
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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КАЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Возле исправительной колонии №2 в Казани мужчина выстрелил в освободившегося осужденного из травматического письтолета, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН по Татарстану. "Несущий службу младший инспектор ИК-2 услышал звук, похожий на выстрел, осмотрел прилегающую территорию и увидел двух борющихся мужчин, у одного в руке был предмет похожий на пистолет", — говорится в релизе. Младшему инспектору удалось обезвредить вооруженного человека."В результате грамотных действий сотрудника удалось избежать трагических последствий, учитывая нахождение рядом с местом происшествия гражданских лиц, прибывших на длительное свидание", — добавили в ведомстве. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, на место вызвали следственно-оперативную группу.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968127668.html
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происшествия, казань, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Казань, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
У колонии в Казани мужчина выстрелил в освободившегося осужденного

У колонии в Казани мужчина выстрелил в освободившегося осужденного из травмата

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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КАЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Возле исправительной колонии №2 в Казани мужчина выстрелил в освободившегося осужденного из травматического письтолета, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН по Татарстану.
«
"Несущий службу младший инспектор ИК-2 услышал звук, похожий на выстрел, осмотрел прилегающую территорию и увидел двух борющихся мужчин, у одного в руке был предмет похожий на пистолет", — говорится в релизе.
Младшему инспектору удалось обезвредить вооруженного человека.
"В результате грамотных действий сотрудника удалось избежать трагических последствий, учитывая нахождение рядом с местом происшествия гражданских лиц, прибывших на длительное свидание", — добавили в ведомстве.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, на место вызвали следственно-оперативную группу.
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ПроисшествияКазаньРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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