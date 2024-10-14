Рейтинг@Mail.ru
Американские букмекеры спрогнозировали победителя на выборах - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 14.10.2024 (обновлено: 07:55 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/vybory-1977880680.html
Американские букмекеры спрогнозировали победителя на выборах
Американские букмекеры спрогнозировали победителя на выборах - РИА Новости, 14.10.2024
Американские букмекеры спрогнозировали победителя на выборах
Американские букмекеры выше оценивают шансы кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа победить на выборах, чем его конкурента от демократов... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T07:04
2024-10-14T07:55
сша
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
камала харрис
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_db4aa6c8e506da1512870b42ffa93643.jpg
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американские букмекеры выше оценивают шансы кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа победить на выборах, чем его конкурента от демократов Камалы Харрис, сообщает портал-агрегатор Election Betting Odds. Победу Трампа предсказывают в среднем с вероятностью в 53%, у Харрис этот показатель равен примерно 46%. Ставки на некоторых профильных ресурсах превышают миллиард долларов, на других исчисляются миллионами. В целом все сайты со ставками отдают победу Трампу с небольшим перевесом. Перелом в пользу республиканца наступил неделю назад, когда букмекеры говорили о равных шансах на победу. К выходным разница между кандидатами, по тем же оценкам, выросла до примерно 7 процентных пунктов. Опросы общественного мнения при этом предрекают победу Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20241005/gadalka-1976473218.html
https://ria.ru/20241006/vybory-1976587640.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5f34531a41b8c800c6a7d4f76637d39d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, в мире
США, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Камала Харрис, В мире
Американские букмекеры спрогнозировали победителя на выборах

Election Betting Odds: американские букмекеры предсказывают победу Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американские букмекеры выше оценивают шансы кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа победить на выборах, чем его конкурента от демократов Камалы Харрис, сообщает портал-агрегатор Election Betting Odds.
Победу Трампа предсказывают в среднем с вероятностью в 53%, у Харрис этот показатель равен примерно 46%. Ставки на некоторых профильных ресурсах превышают миллиард долларов, на других исчисляются миллионами. В целом все сайты со ставками отдают победу Трампу с небольшим перевесом.
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Гадалка из Нью-Йорка предсказала победителя на выборах в США
5 октября, 06:22
Перелом в пользу республиканца наступил неделю назад, когда букмекеры говорили о равных шансах на победу. К выходным разница между кандидатами, по тем же оценкам, выросла до примерно 7 процентных пунктов. Опросы общественного мнения при этом предрекают победу Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Выборы под влиянием: как власти США запугивают электорат
6 октября, 08:39
 
СШАВыборы президента США — 2024Дональд ТрампКамала ХаррисВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала