https://ria.ru/20241014/vybory-1977880680.html

Американские букмекеры спрогнозировали победителя на выборах

Американские букмекеры спрогнозировали победителя на выборах - РИА Новости, 14.10.2024

Американские букмекеры спрогнозировали победителя на выборах

Американские букмекеры выше оценивают шансы кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа победить на выборах, чем его конкурента от демократов... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T07:04

2024-10-14T07:04

2024-10-14T07:55

сша

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дональд трамп

камала харрис

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американские букмекеры выше оценивают шансы кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа победить на выборах, чем его конкурента от демократов Камалы Харрис, сообщает портал-агрегатор Election Betting Odds. Победу Трампа предсказывают в среднем с вероятностью в 53%, у Харрис этот показатель равен примерно 46%. Ставки на некоторых профильных ресурсах превышают миллиард долларов, на других исчисляются миллионами. В целом все сайты со ставками отдают победу Трампу с небольшим перевесом. Перелом в пользу республиканца наступил неделю назад, когда букмекеры говорили о равных шансах на победу. К выходным разница между кандидатами, по тем же оценкам, выросла до примерно 7 процентных пунктов. Опросы общественного мнения при этом предрекают победу Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241005/gadalka-1976473218.html

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сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, в мире