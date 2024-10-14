Американские букмекеры спрогнозировали победителя на выборах
Election Betting Odds: американские букмекеры предсказывают победу Трампа
© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американские букмекеры выше оценивают шансы кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа победить на выборах, чем его конкурента от демократов Камалы Харрис, сообщает портал-агрегатор Election Betting Odds.
Победу Трампа предсказывают в среднем с вероятностью в 53%, у Харрис этот показатель равен примерно 46%. Ставки на некоторых профильных ресурсах превышают миллиард долларов, на других исчисляются миллионами. В целом все сайты со ставками отдают победу Трампу с небольшим перевесом.
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Перелом в пользу республиканца наступил неделю назад, когда букмекеры говорили о равных шансах на победу. К выходным разница между кандидатами, по тем же оценкам, выросла до примерно 7 процентных пунктов. Опросы общественного мнения при этом предрекают победу Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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