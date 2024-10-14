https://ria.ru/20241014/vuz-1977926388.html

Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов

Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов - РИА Новости, 14.10.2024

Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов

Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух российских вузов и объявил предостережения пяти высшим учебным заведениям, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:47

2024-10-14T12:47

2024-10-14T14:56

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух российских вузов и объявил предостережения пяти высшим учебным заведениям, сообщили в пресс-службе ведомства. "Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности двух вузов: АНОО ВО "Якутский гуманитарный институт" по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; НЧОУ ВО "Кубанский Институт информзащиты" в связи с неисполнением вновь выданного предписания Рособрнадзора", - говорится в сообщении Рособрнадзора. Кроме того, ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти вузам в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Три предостережения объявлены образовательным организациям по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований: Российский государственный университет им. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Институт мировой экономики и Приморский государственный аграрно-технологический университет. Одно предостережение получил Кубанский государственный университет по итогам рассмотрения поступившего в Рособрнадзор обращения. Также предостережение объявлено Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения полноты, достоверности и актуальности сведений, вносимых организациями в Федеральный реестр документов об образовании.

https://ria.ru/20240923/rosobrnadzor-1974231008.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), санкт-петербургский политехнический университет петра великого, россия