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Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов - РИА Новости, 14.10.2024
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12:47 14.10.2024 (обновлено: 14:56 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/vuz-1977926388.html
Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов
Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов - РИА Новости, 14.10.2024
Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов
Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух российских вузов и объявил предостережения пяти высшим учебным заведениям, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:47
2024-10-14T14:56
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух российских вузов и объявил предостережения пяти высшим учебным заведениям, сообщили в пресс-службе ведомства. "Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности двух вузов: АНОО ВО "Якутский гуманитарный институт" по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; НЧОУ ВО "Кубанский Институт информзащиты" в связи с неисполнением вновь выданного предписания Рособрнадзора", - говорится в сообщении Рособрнадзора. Кроме того, ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти вузам в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Три предостережения объявлены образовательным организациям по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований: Российский государственный университет им. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Институт мировой экономики и Приморский государственный аграрно-технологический университет. Одно предостережение получил Кубанский государственный университет по итогам рассмотрения поступившего в Рособрнадзор обращения. Также предостережение объявлено Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения полноты, достоверности и актуальности сведений, вносимых организациями в Федеральный реестр документов об образовании.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), санкт-петербургский политехнический университет петра великого, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия
Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух вузов

Рособрнадзор приостановил лицензии двух вузов и объявил предостережения пяти

© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рособрнадзор приостановил действие лицензий двух российских вузов и объявил предостережения пяти высшим учебным заведениям, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности двух вузов: АНОО ВО "Якутский гуманитарный институт" по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; НЧОУ ВО "Кубанский Институт информзащиты" в связи с неисполнением вновь выданного предписания Рособрнадзора", - говорится в сообщении Рособрнадзора.
Кроме того, ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти вузам в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
Три предостережения объявлены образовательным организациям по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований: Российский государственный университет им. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Институт мировой экономики и Приморский государственный аграрно-технологический университет.
Одно предостережение получил Кубанский государственный университет по итогам рассмотрения поступившего в Рособрнадзор обращения. Также предостережение объявлено Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого о недопустимости нарушения обязательных требований в части обеспечения полноты, достоверности и актуальности сведений, вносимых организациями в Федеральный реестр документов об образовании.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Санкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоРоссия
 
 
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