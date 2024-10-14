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WP: ВСУ борются между собой за новобранцев с помощью рекламных кампаний - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 14.10.2024 (обновлено: 12:45 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/vsu-1977925752.html
WP: ВСУ борются между собой за новобранцев с помощью рекламных кампаний
WP: ВСУ борются между собой за новобранцев с помощью рекламных кампаний - РИА Новости, 14.10.2024
WP: ВСУ борются между собой за новобранцев с помощью рекламных кампаний
Подразделения ВСУ на фоне острой нехватки военных вынуждены соревноваться друг с другом в борьбе за новые поступления личного состава, рекламируя себя и... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:41
2024-10-14T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
днепропетровск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения ВСУ на фоне острой нехватки военных вынуждены соревноваться друг с другом в борьбе за новые поступления личного состава, рекламируя себя и "коммерциализируя" конфликт, пишет американская газета Washington Post. "Украинские бригады могут набирать своих собственных военных, и они соревнуются между собой, чтобы создать лучшие рекламные кампании для продажи войны... Учитывая растущую настороженность общества по отношению к попыткам призыва, военные части по всей Украине борются друг с другом, чтобы пополнить свои опустошенные ряды", - пишет издание. При этом, как указывает газета, непонятно, эффективны ли рекламы военных частей или нет, так как данные о численности новобранцев не публикуются. Издание отмечает, что военная реклама буквально "покрыла" всю территорию Украины, тем не менее, "привлечение новых бойцов, кажется, продвигается с трудом". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html
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в мире, украина, киев, днепропетровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
WP: ВСУ борются между собой за новобранцев с помощью рекламных кампаний

WP: ВСУ соревнуются между собой в борьбе за увеличение личного состава

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения ВСУ на фоне острой нехватки военных вынуждены соревноваться друг с другом в борьбе за новые поступления личного состава, рекламируя себя и "коммерциализируя" конфликт, пишет американская газета Washington Post.
"Украинские бригады могут набирать своих собственных военных, и они соревнуются между собой, чтобы создать лучшие рекламные кампании для продажи войны... Учитывая растущую настороженность общества по отношению к попыткам призыва, военные части по всей Украине борются друг с другом, чтобы пополнить свои опустошенные ряды", - пишет издание.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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При этом, как указывает газета, непонятно, эффективны ли рекламы военных частей или нет, так как данные о численности новобранцев не публикуются.
Издание отмечает, что военная реклама буквально "покрыла" всю территорию Украины, тем не менее, "привлечение новых бойцов, кажется, продвигается с трудом".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
В субботу украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДнепропетровскВооруженные силы Украины
 
 
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