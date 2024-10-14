https://ria.ru/20241014/vsu-1977910179.html

Два типа. В "Ахмате" рассказали о дронах, применяемых ВСУ в Курской области

Два типа. В "Ахмате" рассказали о дронах, применяемых ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.10.2024

Два типа. В "Ахмате" рассказали о дронах, применяемых ВСУ в Курской области

ВСУ в Курской области используют FPV-дроны, автоматически бьющие по движущимся объектам, рассказал РИА Новости боец группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:20

2024-10-14T11:20

2024-10-14T11:20

россия

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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КУРСКАЯ ОБЛ., 14 окт - РИА Новости. ВСУ в Курской области используют FPV-дроны, автоматически бьющие по движущимся объектам, рассказал РИА Новости боец группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Каплодий". "Они летают двух типов. Есть по GPS-трекеру - они прокладывают изначально маршрут и летают по этому маршруту (в конце маршрута падают, если не находят цель - ред.)... А есть, которые на управлении, то есть пилот их пилотирует, он видит цель и уничтожает ее", - рассказал собеседник агентства. По его словам, те БПЛА, которые находятся на маршруте, автоматически реагируют на движение. "Он (БПЛА - ред.) летит по определенному маршруту и всё, что видит на своей траектории, он начинает уничтожать (автоматически - ред.). И они (ВСУ - ред.) в основном строят маршруты, которые идут вдоль дорог, то есть дороги, на которых есть подвозы, ездят люди, ездит мирное население, то есть им без разницы кого бить, уничтожать. Они (ВСУ - ред.) запускают их, они летят, и, если видят машину, они тут же идут на снижение и бьют", - пояснил "Каплодий". По словам бойца, оператор БПЛА уже не принимает участие в процессе определения цели. Соответственно дрон работает на движение, не различая, гражданский автомобиль едет или военная машина. "А им без разницы, они не смотрят военные, гражданские (автомобили - ред.)... Они бьют по всем, бьют по мирным, бьют по военным. Когда мы приехали, очень много было машин именно мирного населения сожженных, уничтоженных", - заявил боец. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html

https://ria.ru/20240909/tetkino-1971511148.html

https://ria.ru/20241009/vsu-1977229418.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец спецназа "Ахмат" о дронах, используемых ВСУ в Курской области ВСУ в Курской области используют FPV-дроны, автоматически бьющие по движущимся объектам, не разбирая, гражданские они или военные, рассказал РИА Новости боец одной из групп спецназа "Ахмат". 2024-10-14T11:20 true PT2M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины