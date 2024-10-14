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ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 14.10.2024
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22:13 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/vks-1978039414.html
ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 14.10.2024
ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:13
2024-10-14T22:13
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f-15se
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Дейр-Эз-Зор", - сказал Игнасюк на брифинге. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей F/А-18 и парой штурмовиков А-10 (три раза).
https://ria.ru/20240331/siriya-1936994057.html
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в мире, эт-танф, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, f-15se, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Эт-Танф, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, F-15SE, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВКС России нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии

© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет ВКС России в Сирии
Самолет ВКС России в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
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Самолет ВКС России в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по четырем пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Дейр-Эз-Зор", - сказал Игнасюк на брифинге.
В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15 (три раза), парой истребителей F/А-18 и парой штурмовиков А-10 (три раза).
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В миреЭт-ТанфРоссияСирияВоздушно-космические силы РоссииF-15SEОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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