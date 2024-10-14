https://ria.ru/20241014/vinate-1978002667.html
Защита Винатье* обжалует приговор
Защита Винатье* обжалует приговор - РИА Новости, 14.10.2024
Защита Винатье* обжалует приговор
Защита гражданина Франции Лорана Винатье* (признан иноагентом) обжалует его приговор по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, сообщил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:30
2024-10-14T17:30
2024-10-14T17:30
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита гражданина Франции Лорана Винатье* (признан иноагентом) обжалует его приговор по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Синицын. "Конечно, обжалуем приговор",- сказал он. В понедельник Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье* к трем годам колонии общего режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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франция, москва, алексей синицын, происшествия
Франция, Москва, Алексей Синицын, Происшествия
Защита Винатье* обжалует приговор
Защита иноагента Винатье обжалует его приговор