https://ria.ru/20241014/vinate-1978002667.html

Защита Винатье* обжалует приговор

Защита Винатье* обжалует приговор - РИА Новости, 14.10.2024

Защита Винатье* обжалует приговор

Защита гражданина Франции Лорана Винатье* (признан иноагентом) обжалует его приговор по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, сообщил... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:30

2024-10-14T17:30

2024-10-14T17:30

франция

москва

алексей синицын

происшествия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита гражданина Франции Лорана Винатье* (признан иноагентом) обжалует его приговор по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Синицын. "Конечно, обжалуем приговор",- сказал он. В понедельник Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье* к трем годам колонии общего режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240802/shvejtsarija-1963585972.html

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франция, москва, алексей синицын, происшествия