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Защита Винатье* обжалует приговор - РИА Новости, 14.10.2024
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17:30 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/vinate-1978002667.html
Защита Винатье* обжалует приговор
Защита Винатье* обжалует приговор - РИА Новости, 14.10.2024
Защита Винатье* обжалует приговор
Защита гражданина Франции Лорана Винатье* (признан иноагентом) обжалует его приговор по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, сообщил... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:30
2024-10-14T17:30
франция
москва
алексей синицын
происшествия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита гражданина Франции Лорана Винатье* (признан иноагентом) обжалует его приговор по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Синицын. "Конечно, обжалуем приговор",- сказал он. В понедельник Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье* к трем годам колонии общего режима.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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франция, москва, алексей синицын, происшествия
Франция, Москва, Алексей Синицын, Происшествия
Защита Винатье* обжалует приговор

Защита иноагента Винатье обжалует его приговор

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЛоран Винатье* (признан иноагентом) во время оглашения приговора
Лоран Винатье* (признан иноагентом) во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Лоран Винатье* (признан иноагентом) во время оглашения приговора
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита гражданина Франции Лорана Винатье* (признан иноагентом) обжалует его приговор по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Синицын.
"Конечно, обжалуем приговор",- сказал он.
В понедельник Замоскворецкий суд Москвы приговорил Винатье* к трем годам колонии общего режима.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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