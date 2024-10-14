https://ria.ru/20241014/vinate-1977989414.html

Суд приговорил Винатье* к трем годам колонии

Суд приговорил Винатье* к трем годам колонии - РИА Новости, 14.10.2024

Суд приговорил Винатье* к трем годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил француза Лорана Винатье* к трем годам колонии по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, передает... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:56

2024-10-14T16:56

2024-10-14T17:46

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил француза Лорана Винатье* к трем годам колонии по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Винатье* виновным, <…> назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья.Гособвинитель просил для обвиняемого три года и три месяца колонии, защита — назначить штраф и не лишать Винатье* свободы.Сам француз выступал в суде на русском языке без переводчика. Он неточно процитировал стихотворение Пушкина, попросил судью вынести справедливое решение и добавил, что реальное лишение свободы скажется на условиях жизни его семьи.Адвокаты уже заявили, что обжалуют решение суда.Винатье* полностью признал вину. Дело рассматривают в особом порядке — без исследования доказательств, но с возможностью получить более мягкий приговор.Француза задержали в Москве в начале июня. По данным следствия, на протяжении нескольких лет он, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". По информации ФСБ, в беседах с экспертами и госслужащими он выпытывал информацию, которую иностранные спецслужбы могли бы использовать в ущерб безопасности России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241012/frantsiya-1977668728.html

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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, франция