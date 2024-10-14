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Обвинение запросило более трех лет колонии французу Винатье* - РИА Новости, 14.10.2024
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14:32 14.10.2024 (обновлено: 14:33 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/vinate-1977952618.html
Обвинение запросило более трех лет колонии французу Винатье*
Обвинение запросило более трех лет колонии французу Винатье* - РИА Новости, 14.10.2024
Обвинение запросило более трех лет колонии французу Винатье*
Гособвинение просит назначить наказание в виде 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима гражданину Франции Лорану Винатье* (признан иноагентом) по делу об... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:32
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Гособвинение просит назначить наказание в виде 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима гражданину Франции Лорану Винатье* (признан иноагентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы. "Прошу признать Винатье* виновным… назначить ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказала гособвинитель в ходе прений сторон. Дело Винатье* рассматривают в особом порядке, об этом просил сам обвиняемый. Суд не станет исследовать собранные доказательства по делу, ожидается, что приговор могут вынести сегодня. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Винатье* полностью признал вину, он находится под стражей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html
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россия, франция, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Франция, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Обвинение запросило более трех лет колонии французу Винатье*

Гособвинение просит назначить 3 года и 3 месяца колонии французу Лорану Винатье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоран Винатье* (признан в РФ иноагентом)
Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом) - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом). Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Гособвинение просит назначить наказание в виде 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима гражданину Франции Лорану Винатье* (признан иноагентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы.
"Прошу признать Винатье* виновным… назначить ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказала гособвинитель в ходе прений сторон.
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Дело Винатье* рассматривают в особом порядке, об этом просил сам обвиняемый. Суд не станет исследовать собранные доказательства по делу, ожидается, что приговор могут вынести сегодня.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
Винатье* полностью признал вину, он находится под стражей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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