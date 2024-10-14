https://ria.ru/20241014/vinate-1977952618.html

Обвинение запросило более трех лет колонии французу Винатье*

Обвинение запросило более трех лет колонии французу Винатье* - РИА Новости, 14.10.2024

Обвинение запросило более трех лет колонии французу Винатье*

Гособвинение просит назначить наказание в виде 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима гражданину Франции Лорану Винатье* (признан иноагентом) по делу об... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:32

2024-10-14T14:32

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Гособвинение просит назначить наказание в виде 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима гражданину Франции Лорану Винатье* (признан иноагентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы. "Прошу признать Винатье* виновным… назначить ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказала гособвинитель в ходе прений сторон. Дело Винатье* рассматривают в особом порядке, об этом просил сам обвиняемый. Суд не станет исследовать собранные доказательства по делу, ожидается, что приговор могут вынести сегодня. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Винатье* полностью признал вину, он находится под стражей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html

https://ria.ru/20240802/rossija-1963582470.html

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россия, франция, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество