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Сийярто ответил на критику группы "Друзья мира" - РИА Новости, 14.10.2024
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17:48 14.10.2024 (обновлено: 19:51 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/vengrija-1978006939.html
Сийярто ответил на критику группы "Друзья мира"
Сийярто ответил на критику группы "Друзья мира" - РИА Новости, 14.10.2024
Сийярто ответил на критику группы "Друзья мира"
На заседании глав МИД стран ЕС звучали призывы бороться с группой "Друзья мира", однако Венгрия по-прежнему поддерживает ее создание и намерена участвовать в... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:48
2024-10-14T19:51
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БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. На заседании глав МИД стран ЕС звучали призывы бороться с группой "Друзья мира", однако Венгрия по-прежнему поддерживает ее создание и намерена участвовать в совместной работе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Группу "Друзья мира" критиковали в целом. Были даже те, кто говорил, что мы должны бороться против группы "Друзья мира", которая, на мой взгляд, сейчас действительно высшее достижение. Мы продолжаем решительно поддерживать создание группы в ООН и готовы участвовать в совместной работе", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1. Глава венгерского МИД сообщил, что готовился услышать упреки лично в своей адрес, однако, поскольку Венгрия не единственная страна ЕС, участвовавшая в первом заседании группы, на ней присутствовала также Франция, то все "пытались выражаться сглаженно", поскольку "для атаки на Францию нужна смелость, а некоторые не смогли ее набраться".Ранее сообщалось, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября 2024 года на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. При этом в обсуждении также приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
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в мире, китай, венгрия, бразилия, петер сийярто, оон, евросоюз, франция
В мире, Китай, Венгрия, Бразилия, Петер Сийярто, ООН, Евросоюз, Франция
Сийярто ответил на критику группы "Друзья мира"

Сийярто: Венгрия по-прежнему поддерживает создание группы "Друзья мира"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. На заседании глав МИД стран ЕС звучали призывы бороться с группой "Друзья мира", однако Венгрия по-прежнему поддерживает ее создание и намерена участвовать в совместной работе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Группу "Друзья мира" критиковали в целом. Были даже те, кто говорил, что мы должны бороться против группы "Друзья мира", которая, на мой взгляд, сейчас действительно высшее достижение. Мы продолжаем решительно поддерживать создание группы в ООН и готовы участвовать в совместной работе", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
Глава венгерского МИД сообщил, что готовился услышать упреки лично в своей адрес, однако, поскольку Венгрия не единственная страна ЕС, участвовавшая в первом заседании группы, на ней присутствовала также Франция, то все "пытались выражаться сглаженно", поскольку "для атаки на Францию нужна смелость, а некоторые не смогли ее набраться".
Ранее сообщалось, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября 2024 года на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. При этом в обсуждении также приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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30 сентября, 14:50
 
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