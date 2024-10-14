https://ria.ru/20241014/vengrija-1978006939.html

Сийярто ответил на критику группы "Друзья мира"

Сийярто ответил на критику группы "Друзья мира" - РИА Новости, 14.10.2024

Сийярто ответил на критику группы "Друзья мира"

На заседании глав МИД стран ЕС звучали призывы бороться с группой "Друзья мира", однако Венгрия по-прежнему поддерживает ее создание и намерена участвовать в... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:48

2024-10-14T17:48

2024-10-14T19:51

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БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. На заседании глав МИД стран ЕС звучали призывы бороться с группой "Друзья мира", однако Венгрия по-прежнему поддерживает ее создание и намерена участвовать в совместной работе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Группу "Друзья мира" критиковали в целом. Были даже те, кто говорил, что мы должны бороться против группы "Друзья мира", которая, на мой взгляд, сейчас действительно высшее достижение. Мы продолжаем решительно поддерживать создание группы в ООН и готовы участвовать в совместной работе", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1. Глава венгерского МИД сообщил, что готовился услышать упреки лично в своей адрес, однако, поскольку Венгрия не единственная страна ЕС, участвовавшая в первом заседании группы, на ней присутствовала также Франция, то все "пытались выражаться сглаженно", поскольку "для атаки на Францию нужна смелость, а некоторые не смогли ее набраться".Ранее сообщалось, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября 2024 года на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. При этом в обсуждении также приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.

https://ria.ru/20240930/orban-1975530972.html

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в мире, китай, венгрия, бразилия, петер сийярто, оон, евросоюз, франция