https://ria.ru/20241014/ukrainki-1977876620.html

Разъяренная толпа женщин напала на украинских пограничников

Разъяренная толпа женщин напала на украинских пограничников - РИА Новости, 14.10.2024

Разъяренная толпа женщин напала на украинских пограничников

В Закарпатской области Украины женщины с детьми пытались помешать проезду автомобиля пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК (так на Украине называют... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:09

2024-10-14T05:09

2024-10-14T09:15

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украина

закарпатская область

служба безопасности украины

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Закарпатской области Украины женщины с детьми пытались помешать проезду автомобиля пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК (так на Украине называют военкоматы — Прим. ред.), сообщает "Укринформ"."На Закарпатье женщины предприняли попытку воспрепятствовать проезду автомобиля пограничников, помешав проезду к месту несения службы пограничному наряду", — сообщает издание.На распространенных в сети кадрах видно, как толпа женщин с палками и камнями в руках атаковала служебную машину украинских пограничников, угрожая разбить автомобиль, если они не уедут. Одна из женщин, попавших на видео, начала бить пограничника по лицу.Сообщается, что женщины могли перепутать сотрудников погранслужбы Украины с сотрудниками ТЦК. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Мукачевского погранотряда ГПСУ Леся Федорова."Да, на видео, которое появилось в соцсетях, действительно служебное авто пограничников. На нем к месту несения службы ехал пограничный наряд", — сказала она изданию.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом сотрудники ТЦК и СБУ практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.

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https://ria.ru/20241012/ukraina-1977760750.html

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в мире, украина, закарпатская область, служба безопасности украины