https://ria.ru/20241014/ukrainki-1977876620.html
Разъяренная толпа женщин напала на украинских пограничников
Разъяренная толпа женщин напала на украинских пограничников - РИА Новости, 14.10.2024
Разъяренная толпа женщин напала на украинских пограничников
В Закарпатской области Украины женщины с детьми пытались помешать проезду автомобиля пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК (так на Украине называют... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:09
2024-10-14T05:09
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Закарпатской области Украины женщины с детьми пытались помешать проезду автомобиля пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК (так на Украине называют военкоматы — Прим. ред.), сообщает "Укринформ"."На Закарпатье женщины предприняли попытку воспрепятствовать проезду автомобиля пограничников, помешав проезду к месту несения службы пограничному наряду", — сообщает издание.На распространенных в сети кадрах видно, как толпа женщин с палками и камнями в руках атаковала служебную машину украинских пограничников, угрожая разбить автомобиль, если они не уедут. Одна из женщин, попавших на видео, начала бить пограничника по лицу.Сообщается, что женщины могли перепутать сотрудников погранслужбы Украины с сотрудниками ТЦК. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Мукачевского погранотряда ГПСУ Леся Федорова."Да, на видео, которое появилось в соцсетях, действительно служебное авто пограничников. На нем к месту несения службы ехал пограничный наряд", — сказала она изданию.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом сотрудники ТЦК и СБУ практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
https://ria.ru/20241006/oblava-1976583496.html
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977760750.html
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в мире, украина, закарпатская область, служба безопасности украины
В мире, Украина, Закарпатская область, Служба безопасности Украины
Разъяренная толпа женщин напала на украинских пограничников
"Укринформ": в Закарпатской области женщины и дети набросились на пограничников
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Закарпатской области Украины женщины с детьми пытались помешать проезду автомобиля пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК (так на Украине называют военкоматы — Прим. ред.), сообщает "Укринформ".
«
"На Закарпатье женщины предприняли попытку воспрепятствовать проезду автомобиля пограничников, помешав проезду к месту несения службы пограничному наряду", — сообщает издание.
На распространенных в сети кадрах видно, как толпа женщин с палками и камнями в руках атаковала служебную машину украинских пограничников, угрожая разбить автомобиль, если они не уедут. Одна из женщин, попавших на видео, начала бить пограничника по лицу.
Сообщается, что женщины могли перепутать сотрудников погранслужбы Украины с сотрудниками ТЦК. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Мукачевского погранотряда ГПСУ Леся Федорова.
"Да, на видео, которое появилось в соцсетях, действительно служебное авто пограничников. На нем к месту несения службы ехал пограничный наряд", — сказала она изданию.
На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом сотрудники ТЦК и СБУ
практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.