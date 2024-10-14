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В США выступили с радикальным предложением для ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:19 14.10.2024 (обновлено: 23:49 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/ukraina-1978040180.html
В США выступили с радикальным предложением для ВСУ
В США выступили с радикальным предложением для ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024
В США выступили с радикальным предложением для ВСУ
Украинским войскам следует выйти из Курской области, чтобы избежать еще больших потерь, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:19
2024-10-14T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
технологии
украина
киев
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинским войскам следует выйти из Курской области, чтобы избежать еще больших потерь, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Единственное, что имеет хоть какой-то смысл, это то, что Украина должна вывести все свои войска отсюда (из Курской области), восстановить границу и прекратить эти бесконечные и ненужные потери", — отметил он.По словам офицера, Киев продолжает посылать подкрепления в этот регион, пытаясь удержаться. В результате украинские войска вынуждены поддерживать линию снабжения, но, несмотря ни на что, они продолжают только терять позиции, пояснил Дэвис."Они изначально хотели, чтобы это заставило Россию перебросить войска из других мест на поле боя сюда, но, очевидно, этого не произошло", — резюмировал он.По данным Минобороны на понедельник, всего за время боевых действий в этом регионе противник потерял более 22 950 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, а также 22 единицы инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20241014/kurskaya_oblast-1978005638.html
https://ria.ru/20241014/germaniya-1978027930.html
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в мире, курская область, технологии, украина, киев, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Технологии, Украина, Киев, Вооруженные силы США
В США выступили с радикальным предложением для ВСУ

Дэвис: Киев должен вывести все войска из Курской области

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинским войскам следует выйти из Курской области, чтобы избежать еще больших потерь, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Единственное, что имеет хоть какой-то смысл, это то, что Украина должна вывести все свои войска отсюда (из Курской области), восстановить границу и прекратить эти бесконечные и ненужные потери", — отметил он.
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По словам офицера, Киев продолжает посылать подкрепления в этот регион, пытаясь удержаться. В результате украинские войска вынуждены поддерживать линию снабжения, но, несмотря ни на что, они продолжают только терять позиции, пояснил Дэвис.
"Они изначально хотели, чтобы это заставило Россию перебросить войска из других мест на поле боя сюда, но, очевидно, этого не произошло", — резюмировал он.
По данным Минобороны на понедельник, всего за время боевых действий в этом регионе противник потерял более 22 950 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 917 боевых бронированных машин, 630 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, а также 22 единицы инженерной и другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьТехнологииУкраинаКиевВооруженные силы США
 
 
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