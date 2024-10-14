https://ria.ru/20241014/ukraina-1977901247.html

"Становится хуже". Боррель сделал заявление о ситуации на Украине

"Становится хуже". Боррель сделал заявление о ситуации на Украине - РИА Новости, 14.10.2024

"Становится хуже". Боррель сделал заявление о ситуации на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал, что ситуация на Украине "становится хуже", и призвал страны союза наращивать военную помощь Киеву, заявив, что... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:34

2024-10-14T10:34

2024-10-14T10:47

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал, что ситуация на Украине "становится хуже", и призвал страны союза наращивать военную помощь Киеву, заявив, что это якобы "единственный путь". "Ситуация становится хуже. <…> Надо нарастить помощь, это единственный путь. Мы продолжим также обсуждать, как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в ПВО", — сказал Боррель в Люксембурге перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html

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в мире, украина, россия, жозеп боррель, евросоюз