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"Становится хуже". Боррель сделал заявление о ситуации на Украине - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 14.10.2024 (обновлено: 10:47 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/ukraina-1977901247.html
"Становится хуже". Боррель сделал заявление о ситуации на Украине
"Становится хуже". Боррель сделал заявление о ситуации на Украине - РИА Новости, 14.10.2024
"Становится хуже". Боррель сделал заявление о ситуации на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал, что ситуация на Украине "становится хуже", и призвал страны союза наращивать военную помощь Киеву, заявив, что... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:34
2024-10-14T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал, что ситуация на Украине "становится хуже", и призвал страны союза наращивать военную помощь Киеву, заявив, что это якобы "единственный путь". &quot;Ситуация становится хуже. &lt;…&gt; Надо нарастить помощь, это единственный путь. Мы продолжим также обсуждать, как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в ПВО&quot;, — сказал Боррель в Люксембурге перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html
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в мире, украина, россия, жозеп боррель, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз
"Становится хуже". Боррель сделал заявление о ситуации на Украине

Боррель призвал страны ЕС наращивать военную помощь Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель констатировал, что ситуация на Украине "становится хуже", и призвал страны союза наращивать военную помощь Киеву, заявив, что это якобы "единственный путь".
«

"Ситуация становится хуже. <…> Надо нарастить помощь, это единственный путь. Мы продолжим также обсуждать, как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в ПВО", — сказал Боррель в Люксембурге перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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