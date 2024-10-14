https://ria.ru/20241014/ukraina-1977885844.html

В Германии одной фразой отреагировали на "подарок" России от Берлина

В Германии одной фразой отреагировали на "подарок" России от Берлина - РИА Новости, 14.10.2024

В Германии одной фразой отреагировали на "подарок" России от Берлина

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X счел сообщения СМИ об отказе Германии поставлять тяжелую... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T08:44

2024-10-14T08:44

2024-10-14T09:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X счел сообщения СМИ об отказе Германии поставлять тяжелую военную технику Украине серьезным ударом по Киеву. "Все кончено. Германия прекращает военную помощь Украине, поскольку ее армия больше не в состоянии начать наступление <…>. Она проиграла войну", — написал он.На прошлой неделе издание Bild сообщало, что Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину. Кроме того, указывается, что в немецком Минобороны не верят в способность ВСУ провести контрнаступление в ближайшее время. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20241014/orban-1977893222.html

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины