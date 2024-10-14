В Германии одной фразой отреагировали на "подарок" России от Берлина
Дотком об отказе ФРГ поставлять Киеву тяжёлую военную технику: Украина проиграла
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X счел сообщения СМИ об отказе Германии поставлять тяжелую военную технику Украине серьезным ударом по Киеву.
"Все кончено. Германия прекращает военную помощь Украине, поскольку ее армия больше не в состоянии начать наступление <…>. Она проиграла войну", — написал он.
На прошлой неделе издание Bild сообщало, что Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину. Кроме того, указывается, что в немецком Минобороны не верят в способность ВСУ провести контрнаступление в ближайшее время.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.