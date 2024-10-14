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В Германии одной фразой отреагировали на "подарок" России от Берлина - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:44 14.10.2024 (обновлено: 09:52 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/ukraina-1977885844.html
В Германии одной фразой отреагировали на "подарок" России от Берлина
В Германии одной фразой отреагировали на "подарок" России от Берлина - РИА Новости, 14.10.2024
В Германии одной фразой отреагировали на "подарок" России от Берлина
Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X счел сообщения СМИ об отказе Германии поставлять тяжелую... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T08:44
2024-10-14T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X счел сообщения СМИ об отказе Германии поставлять тяжелую военную технику Украине серьезным ударом по Киеву. "Все кончено. Германия прекращает военную помощь Украине, поскольку ее армия больше не в состоянии начать наступление &lt;…&gt;. Она проиграла войну", — написал он.На прошлой неделе издание Bild сообщало, что Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину. Кроме того, указывается, что в немецком Минобороны не верят в способность ВСУ провести контрнаступление в ближайшее время. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20241014/orban-1977893222.html
https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html
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в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины
В Германии одной фразой отреагировали на "подарок" России от Берлина

Дотком об отказе ФРГ поставлять Киеву тяжёлую военную технику: Украина проиграла

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X счел сообщения СМИ об отказе Германии поставлять тяжелую военную технику Украине серьезным ударом по Киеву.
"Все кончено. Германия прекращает военную помощь Украине, поскольку ее армия больше не в состоянии начать наступление <…>. Она проиграла войну", — написал он.
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На прошлой неделе издание Bild сообщало, что Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину. Кроме того, указывается, что в немецком Минобороны не верят в способность ВСУ провести контрнаступление в ближайшее время.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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