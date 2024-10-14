https://ria.ru/20241014/ugledar-1977891854.html

В Угледаре российские морпехи нашли схрон ВСУ

В Угледаре российские морпехи нашли схрон ВСУ - РИА Новости, 14.10.2024

В Угледаре российские морпехи нашли схрон ВСУ

Российские морпехи Тихоокеанского флота в ходе зачистки позиций юго-западнее Угледара обнаружили схрон с боеприпасами, оставленный украинскими войсками,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:33

2024-10-14T09:33

2024-10-14T09:33

специальная военная операция на украине

россия

угледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российские морпехи Тихоокеанского флота в ходе зачистки позиций юго-западнее Угледара обнаружили схрон с боеприпасами, оставленный украинскими войсками, сообщили в Минобороны России. "Разведчики бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" обнаружили схроны ВСУ с оружием и боеприпасами в ходе зачистки отбитых у противника позиций юго-западнее Угледара", - говорится в сообщении. Отмечается, что в схроне находились боеприпасы для гранатомётов польского и американского производства, гранаты, средства связи и наведения, а также взрывчатка для диверсионной деятельности. Как рассказал военнослужащий с позывным "Калмык", слова которого приводит ведомство, при зачистке населённого пункта морпехи наткнулись на взлохмаченную землю и решили досмотреть её, так как думали, что она заминирована. Российские военнослужащие предполагают, что схрон был предназначен для ДРГ противника. В Минобороны уточнили, что бойцы группировки войск "Восток" часто совершают подобные находки. Проигрывая в открытом бою, враг заранее планирует проводить подрывную работу на освобождённых территориях, пояснили в МО РФ. "Находим схроны, склады всяких боеприпасов. Попадается натовское вооружение - гранатомёты, мины, РЭБы … Убегают, бросают всё, особо не за что не держатся", - рассказал командир штурмовой группы с позывным "Бэтмен". Кроме того, противник, пытаясь остановить продвижение ВС РФ, по ночам минирует дороги, сбрасывая мины с беспилотников. По словам "Бэтмена", опасность магнитных мин заключается в том, что они прилипают к любому металлу и их нелегко заметить, особенно ночью. Российские подразделения разминируют их днём, а противник ночью опять минирует, добавил он. Линия обороны украинских формирований рушится, но противник пытается каждый дом превратить в крепость. Солдаты ВСУ сидят в подвалах и прячутся от гранат, поэтому заставить их выйти сложно, приходится "иногда даже дымами выкуривать", отметил российский военный.

https://ria.ru/20241007/skhron-1976855811.html

https://ria.ru/20240919/avdeevka-1973654705.html

https://ria.ru/20240827/talliy-1968663084.html

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россия, угледар, вооруженные силы украины