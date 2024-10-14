https://ria.ru/20241014/udar-1977973435.html

Су-25 ракетным ударом сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Су-25 ракетным ударом сорвали ротацию ВСУ в Курской области - РИА Новости, 14.10.2024

Су-25 ракетным ударом сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Российские войска авиаударом сорвали ротацию противника в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:57

2024-10-14T15:57

2024-10-14T16:27

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вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские войска авиаударом сорвали ротацию противника в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", — подчеркнули в ведомстве.После атаки экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.По данным разведки, личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены. Ведомство опубликовало видеоролик, на котором Су-25 готовится к вылету, взлетает, выходит в район нанесения удара и выпускает ракеты. Также показан противоракетный маневр штурмовика и возвращение на аэродром.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

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Боевая работа Су-25 в приграничном районе Курской области Боевая работа Су-25 в приграничном районе Курской области 2024-10-14T15:57 true PT0M25S

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курская область, вооруженные силы украины, су-25, безопасность