https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1978009334.html

В Крыму повар убил таксиста, обокрал и оставил тело в багажнике на дороге

В Крыму повар убил таксиста, обокрал и оставил тело в багажнике на дороге - РИА Новости, 14.10.2024

В Крыму повар убил таксиста, обокрал и оставил тело в багажнике на дороге

Молодой повар убил таксиста в Крыму, украл 1,5 тысячи рублей и бросил тело в багажнике на дороге, сообщает Главное Следственное управление Следственного... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:55

2024-10-14T17:55

2024-10-14T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Молодой повар убил таксиста в Крыму, украл 1,5 тысячи рублей и бросил тело в багажнике на дороге, сообщает Главное Следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму. По данным ведомства, 11 октября прохожие нашли тело мужчины с ножевыми ранениями в багажнике автомобиля ВАЗ 21099 на дороге между селами Видное и Журавки Кировского района. Погибшим оказался 52-летний местный таксист. Как установило следствие, к убийству причастен 19-летний житель Феодосии, подрабатывающий поваром в кафе и гостиницах. Накануне молодой человек вызвал такси. "По пути между водителем и пассажиром завязался конфликт, в ходе которого юноша нанес мужчине несколько ножевых ранений. После он перетащил тело в багажник, бросив автомобиль на проезжей части и похитив у погибшего 1,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Молодой человек был задержан и сознался в убийстве. При нем была найдена сумка с ножом, которым было совершено преступление. Юноше предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ, он арестован.

https://ria.ru/20240921/omsk-1973959722.html

россия

видное

кировский район

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происшествия, россия, видное, кировский район