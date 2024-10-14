В Крыму повар убил таксиста, обокрал и оставил тело в багажнике на дороге
В Крыму повар убил таксиста, украл 1,5 тысячи рублей и бросил тело в багажнике
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Молодой повар убил таксиста в Крыму, украл 1,5 тысячи рублей и бросил тело в багажнике на дороге, сообщает Главное Следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму.
По данным ведомства, 11 октября прохожие нашли тело мужчины с ножевыми ранениями в багажнике автомобиля ВАЗ 21099 на дороге между селами Видное и Журавки Кировского района. Погибшим оказался 52-летний местный таксист.
Как установило следствие, к убийству причастен 19-летний житель Феодосии, подрабатывающий поваром в кафе и гостиницах. Накануне молодой человек вызвал такси.
"По пути между водителем и пассажиром завязался конфликт, в ходе которого юноша нанес мужчине несколько ножевых ранений. После он перетащил тело в багажник, бросив автомобиль на проезжей части и похитив у погибшего 1,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Молодой человек был задержан и сознался в убийстве. При нем была найдена сумка с ножом, которым было совершено преступление. Юноше предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ, он арестован.
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