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В Свердловской области женщина убила дочь своих знакомых - РИА Новости, 14.10.2024
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17:04 14.10.2024 (обновлено: 17:56 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1977990722.html
В Свердловской области женщина убила дочь своих знакомых
В Свердловской области женщина убила дочь своих знакомых - РИА Новости, 14.10.2024
В Свердловской области женщина убила дочь своих знакомых
Жительница Первоуральска Свердловской области обвиняется в убийстве 13-летней дочери своих знакомых, женщину заключили под стражу, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:04
2024-10-14T17:56
происшествия
первоуральск
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Жительница Первоуральска Свердловской области обвиняется в убийстве 13-летней дочери своих знакомых, женщину заключили под стражу, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.По версии следствия, днем 9 октября в квартире дома по проспекту Космонавтов 21-летняя местная жительница поругалась с 13-летней дочерью своих знакомых, пока те были на работе."В процессе ссоры фигурантка из личной неприязни причинила девочке ножевые ранения, от которых пострадавшая погибла на месте происшествия. После убийства ребенка женщина в целях сокрытия следов преступления подожгла квартиру. Гражданке одной из бывших союзных республик предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)", – сказал Шульга.В СК отметили, что задержанную заключили под стражу, она призналась в преступлении. В полиции уточнили, что задержали подозреваемую у нее в квартире."По имеющимся предварительным данным, девочка проживала в полной благополучной семье, на учете они не состояли. Обвиняемая официально не работала, занималась реализацией косметики в частном порядке. В свою очередь мать и отец девочки во время происшествия были на работе", – пояснил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.На вопрос РИА Новости, как удалось выйти на фигурантку, в СК сказали, что на месте преступления обнаружили следы поджога, а женщина одна оставалась с ребенком. "На нее и вышли потом. Она сначала отпиралась, но после призналась", – добавили в управлении.
https://ria.ru/20241013/himki-1977816667.html
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первоуральск
свердловская область
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происшествия, первоуральск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области женщина убила дочь своих знакомых

Жительница Первоуральска убила 13-летнюю дочь своих знакомых

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Жительница Первоуральска Свердловской области обвиняется в убийстве 13-летней дочери своих знакомых, женщину заключили под стражу, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
По версии следствия, днем 9 октября в квартире дома по проспекту Космонавтов 21-летняя местная жительница поругалась с 13-летней дочерью своих знакомых, пока те были на работе.
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"В процессе ссоры фигурантка из личной неприязни причинила девочке ножевые ранения, от которых пострадавшая погибла на месте происшествия. После убийства ребенка женщина в целях сокрытия следов преступления подожгла квартиру. Гражданке одной из бывших союзных республик предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)", – сказал Шульга.
В СК отметили, что задержанную заключили под стражу, она призналась в преступлении. В полиции уточнили, что задержали подозреваемую у нее в квартире.
"По имеющимся предварительным данным, девочка проживала в полной благополучной семье, на учете они не состояли. Обвиняемая официально не работала, занималась реализацией косметики в частном порядке. В свою очередь мать и отец девочки во время происшествия были на работе", – пояснил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
На вопрос РИА Новости, как удалось выйти на фигурантку, в СК сказали, что на месте преступления обнаружили следы поджога, а женщина одна оставалась с ребенком. "На нее и вышли потом. Она сначала отпиралась, но после призналась", – добавили в управлении.
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ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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