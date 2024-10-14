https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1977990722.html
В Свердловской области женщина убила дочь своих знакомых
В Свердловской области женщина убила дочь своих знакомых - РИА Новости, 14.10.2024
В Свердловской области женщина убила дочь своих знакомых
Жительница Первоуральска Свердловской области обвиняется в убийстве 13-летней дочери своих знакомых, женщину заключили под стражу, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:04
2024-10-14T17:04
2024-10-14T17:56
происшествия
первоуральск
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Жительница Первоуральска Свердловской области обвиняется в убийстве 13-летней дочери своих знакомых, женщину заключили под стражу, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.По версии следствия, днем 9 октября в квартире дома по проспекту Космонавтов 21-летняя местная жительница поругалась с 13-летней дочерью своих знакомых, пока те были на работе."В процессе ссоры фигурантка из личной неприязни причинила девочке ножевые ранения, от которых пострадавшая погибла на месте происшествия. После убийства ребенка женщина в целях сокрытия следов преступления подожгла квартиру. Гражданке одной из бывших союзных республик предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)", – сказал Шульга.В СК отметили, что задержанную заключили под стражу, она призналась в преступлении. В полиции уточнили, что задержали подозреваемую у нее в квартире."По имеющимся предварительным данным, девочка проживала в полной благополучной семье, на учете они не состояли. Обвиняемая официально не работала, занималась реализацией косметики в частном порядке. В свою очередь мать и отец девочки во время происшествия были на работе", – пояснил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.На вопрос РИА Новости, как удалось выйти на фигурантку, в СК сказали, что на месте преступления обнаружили следы поджога, а женщина одна оставалась с ребенком. "На нее и вышли потом. Она сначала отпиралась, но после призналась", – добавили в управлении.
https://ria.ru/20241013/himki-1977816667.html
https://ria.ru/20240909/peterburg-1971529046.html
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происшествия, первоуральск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области женщина убила дочь своих знакомых
Жительница Первоуральска убила 13-летнюю дочь своих знакомых
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Жительница Первоуральска Свердловской области обвиняется в убийстве 13-летней дочери своих знакомых, женщину заключили под стражу, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
По версии следствия, днем 9 октября в квартире дома по проспекту Космонавтов 21-летняя местная жительница поругалась с 13-летней дочерью своих знакомых, пока те были на работе.
"В процессе ссоры фигурантка из личной неприязни причинила девочке ножевые ранения, от которых пострадавшая погибла на месте происшествия. После убийства ребенка женщина в целях сокрытия следов преступления подожгла квартиру. Гражданке одной из бывших союзных республик предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней)", – сказал Шульга.
В СК отметили, что задержанную заключили под стражу, она призналась в преступлении. В полиции уточнили, что задержали подозреваемую у нее в квартире.
"По имеющимся предварительным данным, девочка проживала в полной благополучной семье, на учете они не состояли. Обвиняемая официально не работала, занималась реализацией косметики в частном порядке. В свою очередь мать и отец девочки во время происшествия были на работе", – пояснил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
На вопрос РИА Новости, как удалось выйти на фигурантку, в СК сказали, что на месте преступления обнаружили следы поджога, а женщина одна оставалась с ребенком. "На нее и вышли потом. Она сначала отпиралась, но после призналась", – добавили в управлении.