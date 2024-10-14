https://ria.ru/20241014/tserkov-1977914533.html

СМИ: финская ассоциация финансирует Церковь Ингрии несмотря на запрет

СМИ: финская ассоциация финансирует Церковь Ингрии несмотря на запрет - РИА Новости, 14.10.2024

СМИ: финская ассоциация финансирует Церковь Ингрии несмотря на запрет

Лютеранская евангелическая ассоциация Финляндии оказывает финансовую поддержку лютеранской Церкви Ингрии в России несмотря на предписание прекратить... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T11:38

2024-10-14T11:38

2024-10-14T11:38

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Лютеранская евангелическая ассоциация Финляндии оказывает финансовую поддержку лютеранской Церкви Ингрии в России несмотря на предписание прекратить финансирование, сообщает в понедельник общественный вещатель Yle. "Лютеранская евангелическая ассоциации Финляндии оказывает финансовую поддержку Церкви Ингрии в России вопреки указаниям для приходов. Епископы и церковный совет предписали приходам полностью прекратить финансовую поддержку Церкви Ингрии", - говорится в материале. Как отмечает вещатель, Церковь Ингрии - лютеранская церковь в России, основанная в 17 веке. Церковь имеет соглашение о сотрудничестве с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии. Финансирование церкви с финской стороны законно, уточняет Yle, однако Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии требует разъяснений, каким образом деньги поступают в Церковь Ингрии, чтобы убедиться, что средства не попадают к организациям из санкционного списка. По словам регионального координатора ассоциации по работе в России и Эстонии Пекки Яухиайнена, оказание финансовой поддержки церкви - не проблема, поскольку власти не считают финансирование незаконным. Он также сообщил вещателю, что в Россию периодически приезжают два миссионерских работника от лютеранской евангелической ассоциации. Церковь Ингрии основана в 1611 году и насчитывает около 80 приходов в России. Кафедральный собор Церкви Ингрии - церковь Святой Марии в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20240826/russkie-1968077308.html

https://ria.ru/20240403/estoniya-1937587288.html

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