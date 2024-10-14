https://ria.ru/20241014/tsb-1977935175.html

ЦБ оценил данные по инфляции в сентябре

ЦБ оценил данные по инфляции в сентябре - РИА Новости, 14.10.2024

ЦБ оценил данные по инфляции в сентябре

Данные по инфляции в сентябре подтверждают необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики, заявил журналистам зампред Банка России Алексей... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:21

2024-10-14T13:21

2024-10-14T13:21

экономика

россия

алексей заботкин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972509545_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_b021bf7856ed4630636b0f89ebd13591.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Данные по инфляции в сентябре подтверждают необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. В пятницу Росстат сообщил, что инфляция в России в сентябре составила 0,48% в месячном выражении. "В целом цифры за месяц чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров о том, что может требоваться дополнительная жесткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой", - сообщил Заботкин в ответ на просьбу прокомментировать сентябрьские данные по инфляции.

https://ria.ru/20240926/stavka-1974875870.html

россия

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экономика, россия, алексей заботкин, федеральная служба государственной статистики (росстат)