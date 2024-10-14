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ЦБ оценил данные по инфляции в сентябре - РИА Новости, 14.10.2024
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13:21 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/tsb-1977935175.html
ЦБ оценил данные по инфляции в сентябре
ЦБ оценил данные по инфляции в сентябре - РИА Новости, 14.10.2024
ЦБ оценил данные по инфляции в сентябре
Данные по инфляции в сентябре подтверждают необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики, заявил журналистам зампред Банка России Алексей... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:21
2024-10-14T13:21
экономика
россия
алексей заботкин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Данные по инфляции в сентябре подтверждают необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. В пятницу Росстат сообщил, что инфляция в России в сентябре составила 0,48% в месячном выражении. "В целом цифры за месяц чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров о том, что может требоваться дополнительная жесткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой", - сообщил Заботкин в ответ на просьбу прокомментировать сентябрьские данные по инфляции.
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экономика, россия, алексей заботкин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ЦБ оценил данные по инфляции в сентябре

Зампред ЦБ Заботкин заявил о необходимости жесткой денежно-кредитной политики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Данные по инфляции в сентябре подтверждают необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.
В пятницу Росстат сообщил, что инфляция в России в сентябре составила 0,48% в месячном выражении.
"В целом цифры за месяц чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров о том, что может требоваться дополнительная жесткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой", - сообщил Заботкин в ответ на просьбу прокомментировать сентябрьские данные по инфляции.
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ЭкономикаРоссияАлексей ЗаботкинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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