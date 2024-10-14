https://ria.ru/20241014/tsb-1977929169.html

В ЦБ не отметили значимых признаков замедления роста цен в стране

В ЦБ не отметили значимых признаков замедления роста цен в стране - РИА Новости, 14.10.2024

В ЦБ не отметили значимых признаков замедления роста цен в стране

Значимых признаков замедления роста цен в России пока не видно, сказал журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:01

2024-10-14T13:01

2024-10-14T13:32

россия

экономика

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Значимых признаков замедления роста цен в России пока не видно, сказал журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин."Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись, пока не видно", - сказал Заботкин.

https://ria.ru/20241014/tsb-1977928928.html

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россия, экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)