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В ЦБ не отметили значимых признаков замедления роста цен в стране - РИА Новости, 14.10.2024
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13:01 14.10.2024 (обновлено: 13:32 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/tsb-1977929169.html
В ЦБ не отметили значимых признаков замедления роста цен в стране
В ЦБ не отметили значимых признаков замедления роста цен в стране - РИА Новости, 14.10.2024
В ЦБ не отметили значимых признаков замедления роста цен в стране
Значимых признаков замедления роста цен в России пока не видно, сказал журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:01
2024-10-14T13:32
россия
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Значимых признаков замедления роста цен в России пока не видно, сказал журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин."Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись, пока не видно", - сказал Заботкин.
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россия, экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ не отметили значимых признаков замедления роста цен в стране

Зампред ЦБ: значимых признаков замедления роста цен в РФ пока нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Значимых признаков замедления роста цен в России пока не видно, сказал журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись, пока не видно", - сказал Заботкин.
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Вчера, 13:00
 
РоссияЭкономикаАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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