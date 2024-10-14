https://ria.ru/20241014/tsb-1977928928.html
В ЦБ допустили новое повышение ключевой ставки
В ЦБ допустили новое повышение ключевой ставки - РИА Новости, 14.10.2024
В ЦБ допустили новое повышение ключевой ставки
Центробанк не исключает нового повышения ключевой ставки, сообщил журналистам заместитель председателя банка Алексей Заботкин. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:00
2024-10-14T13:00
2024-10-14T14:28
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Центробанк не исключает нового повышения ключевой ставки, сообщил журналистам заместитель председателя банка Алексей Заботкин."Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании", — сказал он.Ближайшее заседание ЦБ пройдет 25 октября. На нем регулятор также представит обновленный среднесрочный макропрогноз."Мы наш среднесрочный прогноз будем уточнять с учетом всех дополнительных вводных, которые получены с июля, как в части данных, так и в части решений по другим направлениям экономической политики, в том числе тарифным, и с учетом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели вблизи четырех процентов" — так Заботкин ответил на вопрос о том, может ли регулятор пересмотреть прогноз по инфляции в свете предложенной правительством в следующем году индексации тарифов ЖКХ.Согласно социально-экономическому прогнозу Минэкономразвития, рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля 2025 года составит 11,9 процента.Нынешний среднесрочный прогноз ЦБ исходит из того, что инфляция по итогам 2025-го будет в коридоре 4-4,5 процента.С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле повысил ее сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. А 13 сентября ставку увеличили еще на один процентный пункт — до 19 процентов.
https://ria.ru/20240913/tsb-1972547973.html
https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html
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экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ допустили новое повышение ключевой ставки
В ЦБ допустили возможное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Центробанк не исключает нового повышения ключевой ставки, сообщил журналистам заместитель председателя банка Алексей Заботкин.
"Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании", — сказал он.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Ближайшее заседание ЦБ пройдет 25 октября. На нем регулятор также представит обновленный среднесрочный макропрогноз.
"Мы наш среднесрочный прогноз будем уточнять с учетом всех дополнительных вводных, которые получены с июля, как в части данных, так и в части решений по другим направлениям экономической политики, в том числе тарифным, и с учетом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели вблизи четырех процентов" — так Заботкин ответил на вопрос о том, может ли регулятор пересмотреть прогноз по инфляции в свете предложенной правительством в следующем году индексации тарифов ЖКХ.
Согласно социально-экономическому прогнозу Минэкономразвития, рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля 2025 года составит 11,9 процента.
Нынешний среднесрочный прогноз ЦБ исходит из того, что инфляция по итогам 2025-го будет в коридоре 4-4,5 процента.
С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле повысил ее сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. А 13 сентября ставку увеличили еще на один процентный пункт — до 19 процентов.