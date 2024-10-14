ЦБ введет для МФО норму одного займа в руки до погашения
ЦБ введет для микрофинансовых организаций норму одного займа в руки до погашения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Микрофинансовым организациям могут запретить выдавать несколько займов одному клиенту, сообщил Банк России по итогам обсуждения доклада о развитии рынка МФО на 2025—2027 годы.
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"Общественные обсуждения <...> прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы. Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка", — говорится в релизе.
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Большинство участников считает, что микрофинансовые организации должны отказываться от шагов, которые приводят к закредитованности граждан.
Банк России планирует:
- ввести норму "один заем в руки до погашения";
- установить период охлаждения — клиент сможет получить новый заем не раньше чем через три дня после возвращения предыдущего;
- снизить размер предельной переплаты по потребительским займам с 130 до 100 процентов от суммы долга.
Эти меры ЦБ собирается реализовать в приоритетном порядке.
Уточняется, что комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет.
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