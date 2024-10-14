https://ria.ru/20241014/tsb--1978040376.html

ЦБ введет для МФО норму одного займа в руки до погашения

ЦБ введет для МФО норму одного займа в руки до погашения - РИА Новости, 14.10.2024

ЦБ введет для МФО норму одного займа в руки до погашения

Микрофинансовым организациям могут запретить выдавать несколько займов одному клиенту, сообщил Банк России по итогам обсуждения доклада о развитии рынка МФО на... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T22:22

2024-10-14T22:22

2024-10-14T23:34

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Микрофинансовым организациям могут запретить выдавать несколько займов одному клиенту, сообщил Банк России по итогам обсуждения доклада о развитии рынка МФО на 2025—2027 годы."Общественные обсуждения <...> прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы. Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка", — говорится в релизе.Большинство участников считает, что микрофинансовые организации должны отказываться от шагов, которые приводят к закредитованности граждан.Банк России планирует:Эти меры ЦБ собирается реализовать в приоритетном порядке.Уточняется, что комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет.

https://ria.ru/20240805/banki-1964045009.html

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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, госдума рф