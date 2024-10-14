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ЦБ введет для МФО норму одного займа в руки до погашения - РИА Новости, 14.10.2024
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22:22 14.10.2024 (обновлено: 23:34 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/tsb--1978040376.html
ЦБ введет для МФО норму одного займа в руки до погашения
ЦБ введет для МФО норму одного займа в руки до погашения - РИА Новости, 14.10.2024
ЦБ введет для МФО норму одного займа в руки до погашения
Микрофинансовым организациям могут запретить выдавать несколько займов одному клиенту, сообщил Банк России по итогам обсуждения доклада о развитии рынка МФО на... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:22
2024-10-14T23:34
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Микрофинансовым организациям могут запретить выдавать несколько займов одному клиенту, сообщил Банк России по итогам обсуждения доклада о развитии рынка МФО на 2025—2027 годы."Общественные обсуждения &lt;...&gt; прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы. Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка", — говорится в релизе.Большинство участников считает, что микрофинансовые организации должны отказываться от шагов, которые приводят к закредитованности граждан.Банк России планирует:Эти меры ЦБ собирается реализовать в приоритетном порядке.Уточняется, что комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет.
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, госдума рф
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Госдума РФ
ЦБ введет для МФО норму одного займа в руки до погашения

ЦБ введет для микрофинансовых организаций норму одного займа в руки до погашения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Микрофинансовым организациям могут запретить выдавать несколько займов одному клиенту, сообщил Банк России по итогам обсуждения доклада о развитии рынка МФО на 2025—2027 годы.
«
"Общественные обсуждения <...> прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы. Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка", — говорится в релизе.
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Большинство участников считает, что микрофинансовые организации должны отказываться от шагов, которые приводят к закредитованности граждан.
Банк России планирует:
  • ввести норму "один заем в руки до погашения";
  • установить период охлаждения — клиент сможет получить новый заем не раньше чем через три дня после возвращения предыдущего;
  • снизить размер предельной переплаты по потребительским займам с 130 до 100 процентов от суммы долга.
Эти меры ЦБ собирается реализовать в приоритетном порядке.
Уточняется, что комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет.
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