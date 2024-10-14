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ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников со стороны Сирии - РИА Новости, 14.10.2024
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13:38 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/tsahal-1977940934.html
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников со стороны Сирии
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников со стороны Сирии - РИА Новости, 14.10.2024
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников со стороны Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила в понедельник два БПЛА, выпущенных со стороны Сирии по территории Израиля. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:38
2024-10-14T13:38
в мире
сирия
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила в понедельник два БПЛА, выпущенных со стороны Сирии по территории Израиля. "Некоторое время назад два БПЛА, приближавшиеся к израильской территории со стороны Сирии, были успешно перехвачены ВВС Израиля. БПЛА были перехвачены до пересечения израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
https://ria.ru/20240803/izrail-1963808519.html
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в мире, сирия, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников со стороны Сирии

ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников, выпущенных со стороны Сирии

© AP Photo / Baz RatnerРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила в понедельник два БПЛА, выпущенных со стороны Сирии по территории Израиля.
"Некоторое время назад два БПЛА, приближавшиеся к израильской территории со стороны Сирии, были успешно перехвачены ВВС Израиля. БПЛА были перехвачены до пересечения израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
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В миреСирияИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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