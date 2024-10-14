https://ria.ru/20241014/tsahal-1977940934.html

ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников со стороны Сирии

ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников со стороны Сирии - РИА Новости, 14.10.2024

ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников со стороны Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила в понедельник два БПЛА, выпущенных со стороны Сирии по территории Израиля. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T13:38

2024-10-14T13:38

2024-10-14T13:38

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила в понедельник два БПЛА, выпущенных со стороны Сирии по территории Израиля. "Некоторое время назад два БПЛА, приближавшиеся к израильской территории со стороны Сирии, были успешно перехвачены ВВС Израиля. БПЛА были перехвачены до пересечения израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы армии.

https://ria.ru/20240803/izrail-1963808519.html

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в мире, сирия, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024