https://ria.ru/20241014/tsahal-1977940934.html
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников со стороны Сирии
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников со стороны Сирии - РИА Новости, 14.10.2024
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников со стороны Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила в понедельник два БПЛА, выпущенных со стороны Сирии по территории Израиля. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T13:38
2024-10-14T13:38
2024-10-14T13:38
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила в понедельник два БПЛА, выпущенных со стороны Сирии по территории Израиля. "Некоторое время назад два БПЛА, приближавшиеся к израильской территории со стороны Сирии, были успешно перехвачены ВВС Израиля. БПЛА были перехвачены до пересечения израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
https://ria.ru/20240803/izrail-1963808519.html
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в мире, сирия, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников со стороны Сирии
ЦАХАЛ заявила о перехвате двух беспилотников, выпущенных со стороны Сирии