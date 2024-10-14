https://ria.ru/20241014/trevoga-1978004342.html

В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 14.10.2024

В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и всей центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:36

2024-10-14T17:36

2024-10-14T17:43

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

тель-авив

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и всей центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован на всей территории от южных пригородов Тель-Авива до линии южных подступов к Хайфе.Армия Израиля сообщила что сигнал тревоги предположительно сработал из-за ракет "Хезболлах".

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

тель-авив

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тель-авив, в мире