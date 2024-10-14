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В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 14.10.2024
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17:36 14.10.2024 (обновлено: 17:43 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/trevoga-1978004342.html
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 14.10.2024
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и всей центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:36
2024-10-14T17:43
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
тель-авив
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и всей центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован на всей территории от южных пригородов Тель-Авива до линии южных подступов к Хайфе.Армия Израиля сообщила что сигнал тревоги предположительно сработал из-за ракет "Хезболлах".
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тель-авив, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Тель-Авив, В мире
В центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Moti MilrodПоследствия удара по Тель-Авиву
Последствия удара по Тель-Авиву - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Moti Milrod
Последствия удара по Тель-Авиву. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и всей центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован на всей территории от южных пригородов Тель-Авива до линии южных подступов к Хайфе.
Армия Израиля сообщила что сигнал тревоги предположительно сработал из-за ракет "Хезболлах".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Тель-АвивВ мире
 
 
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