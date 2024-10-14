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Трамп потребовал от Харрис пройти тест на умственные способности - РИА Новости, 14.10.2024
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16:43 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/tramp-1977983694.html
Трамп потребовал от Харрис пройти тест на умственные способности
Трамп потребовал от Харрис пройти тест на умственные способности - РИА Новости, 14.10.2024
Трамп потребовал от Харрис пройти тест на умственные способности
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп потребовал от своей конкурентки от демократов Камалы Харрис пройти тест на умственные способности. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:43
2024-10-14T16:43
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп потребовал от своей конкурентки от демократов Камалы Харрис пройти тест на умственные способности. "Я считаю, это очень важно, чтобы Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и остроту ума. Ее действия заставили многих думать, что с ней что-то не так", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп сослался на недавний случай, когда телеканал CBS отредактировал в окончательной версии интервью Харрис один из ответов, который первоначально представлялся недостаточно ясным. "Она смертельно медленная, когда отвечает даже на самые простые вопросы", - заявил Трамп. По его словам, после четырех лет под руководством Джо Байдена США не должны проходить через такой же опыт вновь. В субботу Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил, что политик находится в "превосходном состоянии здоровья" за месяц до предстоящих в ноябре выборов главы государства. В отчёте говорится, что 59-летняя Харрис придерживается "очень здорового питания" и поддерживает активный образ жизни. Её последнее медицинское обследование, проведённое в апреле, не выявило никаких отклонений. 78-летний Трамп, который в августе сообщил телеканалу CBS News, что "с удовольствием" опубликует свои медицинские данные, с тех пор неоднократно уклонялся от таких запросов. Ранее Трамп критиковал возраст и умственные способности президента Джо Байдена, до того, как тот снял свою кандидатуру с выборов. Теперь же аналогичные вопросы о возрасте и когнитивных способностях самого Трампа поднимают некоторые демократы. Бывший директор по коммуникациям Белого дома при Обаме Дэн Пфайффер на прошлой неделе заявил, что с момента первой президентской кампании Трампа в 2015 году его интеллектуальные способности "заметно ухудшились", и теперь он стал "нелогичным" в своих высказываниях. На своих митингах Трамп регулярно заявляет, что проходил когнитивные тесты неоднократно и всегда на "пятерку".
https://ria.ru/20240924/ssha-1974262831.html
https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп потребовал от Харрис пройти тест на умственные способности

Кандидат в президенты Трамп потребовал от Харрис пройти тест на остроту ума

© AP Photo / Alex BrandonБывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп потребовал от своей конкурентки от демократов Камалы Харрис пройти тест на умственные способности.
"Я считаю, это очень важно, чтобы Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и остроту ума. Ее действия заставили многих думать, что с ней что-то не так", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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Трамп сослался на недавний случай, когда телеканал CBS отредактировал в окончательной версии интервью Харрис один из ответов, который первоначально представлялся недостаточно ясным.
«
"Она смертельно медленная, когда отвечает даже на самые простые вопросы", - заявил Трамп.
По его словам, после четырех лет под руководством Джо Байдена США не должны проходить через такой же опыт вновь.
В субботу Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил, что политик находится в "превосходном состоянии здоровья" за месяц до предстоящих в ноябре выборов главы государства. В отчёте говорится, что 59-летняя Харрис придерживается "очень здорового питания" и поддерживает активный образ жизни. Её последнее медицинское обследование, проведённое в апреле, не выявило никаких отклонений.
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78-летний Трамп, который в августе сообщил телеканалу CBS News, что "с удовольствием" опубликует свои медицинские данные, с тех пор неоднократно уклонялся от таких запросов.
Ранее Трамп критиковал возраст и умственные способности президента Джо Байдена, до того, как тот снял свою кандидатуру с выборов. Теперь же аналогичные вопросы о возрасте и когнитивных способностях самого Трампа поднимают некоторые демократы. Бывший директор по коммуникациям Белого дома при Обаме Дэн Пфайффер на прошлой неделе заявил, что с момента первой президентской кампании Трампа в 2015 году его интеллектуальные способности "заметно ухудшились", и теперь он стал "нелогичным" в своих высказываниях.
На своих митингах Трамп регулярно заявляет, что проходил когнитивные тесты неоднократно и всегда на "пятерку".
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