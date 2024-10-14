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СМИ: задержанный вблизи места выступления Трампа является его сторонником - РИА Новости, 14.10.2024
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05:46 14.10.2024 (обновлено: 06:30 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/tramp-1977877915.html
СМИ: задержанный вблизи места выступления Трампа является его сторонником
СМИ: задержанный вблизи места выступления Трампа является его сторонником - РИА Новости, 14.10.2024
СМИ: задержанный вблизи места выступления Трампа является его сторонником
Задержанный в субботу американскими правоохранителями 49-летний Вем Миллер, который пытался провезти оружие на мероприятие с участием экс-президента Дональда... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T05:46
2024-10-14T06:30
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калифорния
риверсайд
дональд трамп
камала харрис
фбр
ак-47
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Задержанный в субботу американскими правоохранителями 49-летний Вем Миллер, который пытался провезти оружие на мероприятие с участием экс-президента Дональда Трампа, не высказывал угроз в его адрес и, вероятно, является его сторонником, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. Ранее Миллер заявил, что шокирован обвинением в свой адрес о возможной попытке покушения на бывшего главу государства. "В социальных сетях есть указания на то, что он поддерживает Трампа и был на национальном съезде Республиканской партии", - говорится в материале. По данным телеканала, после задержания полицией Миллер не высказывал угроз в адрес политика, кроме того, следователи не нашли у него никаких материалов с угрозами в адрес Трампа. Двенадцатого октября помощники шерифа в штате Калифорния задержали мужчину на блокпосту перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа. В автомобиле 49-летний Вем Миллер пытался провезти дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Он был задержан, не оказывая сопротивления правоохранителям. Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил о, вероятно, предотвращении третьей попытки покушения на Трампа. Позднее Миллер был освобожден, ему предъявлены обвинения по двум эпизодам - незаконное ношение заряженного пистолета и магазина большой емкости. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает инцидент с задержанием мужчины с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, попыткой покушения на него. Ранее штаб Трампа запросил, чтобы до конца выборной кампании над его домами и митингами были введены ограничения полетов, а для обеспечения дополнительной безопасности была выделена военная авиация и транспортные средства для перевозки политика. Запросы были направлены в связи с поступившей информацией о сохраняющейся угрозе жизни Трампа со стороны Ирана. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20241014/tramp-1977871639.html
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сша, калифорния, риверсайд, дональд трамп, камала харрис, фбр, ак-47, в мире
США, Калифорния, Риверсайд, Дональд Трамп, Камала Харрис, ФБР, АК-47, В мире
СМИ: задержанный вблизи места выступления Трампа является его сторонником

ABC: задержанный около митинга Трампа, вероятно, является его сторонником

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Задержанный в субботу американскими правоохранителями 49-летний Вем Миллер, который пытался провезти оружие на мероприятие с участием экс-президента Дональда Трампа, не высказывал угроз в его адрес и, вероятно, является его сторонником, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Ранее Миллер заявил, что шокирован обвинением в свой адрес о возможной попытке покушения на бывшего главу государства.
Полицейские машины в США - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
СМИ: задержанный у места митинга Трампа шокирован обвинениями в покушении
02:39
"В социальных сетях есть указания на то, что он поддерживает Трампа и был на национальном съезде Республиканской партии", - говорится в материале.
По данным телеканала, после задержания полицией Миллер не высказывал угроз в адрес политика, кроме того, следователи не нашли у него никаких материалов с угрозами в адрес Трампа.
Двенадцатого октября помощники шерифа в штате Калифорния задержали мужчину на блокпосту перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа. В автомобиле 49-летний Вем Миллер пытался провезти дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Он был задержан, не оказывая сопротивления правоохранителям. Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил о, вероятно, предотвращении третьей попытки покушения на Трампа.
Позднее Миллер был освобожден, ему предъявлены обвинения по двум эпизодам - незаконное ношение заряженного пистолета и магазина большой емкости.
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12 октября, 05:11
Как сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает инцидент с задержанием мужчины с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, попыткой покушения на него.
Ранее штаб Трампа запросил, чтобы до конца выборной кампании над его домами и митингами были введены ограничения полетов, а для обеспечения дополнительной безопасности была выделена военная авиация и транспортные средства для перевозки политика. Запросы были направлены в связи с поступившей информацией о сохраняющейся угрозе жизни Трампа со стороны Ирана.
Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы.
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Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
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