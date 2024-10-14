СМИ: задержанный вблизи места выступления Трампа является его сторонником
ABC: задержанный около митинга Трампа, вероятно, является его сторонником
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Задержанный в субботу американскими правоохранителями 49-летний Вем Миллер, который пытался провезти оружие на мероприятие с участием экс-президента Дональда Трампа, не высказывал угроз в его адрес и, вероятно, является его сторонником, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Ранее Миллер заявил, что шокирован обвинением в свой адрес о возможной попытке покушения на бывшего главу государства.
"В социальных сетях есть указания на то, что он поддерживает Трампа и был на национальном съезде Республиканской партии", - говорится в материале.
По данным телеканала, после задержания полицией Миллер не высказывал угроз в адрес политика, кроме того, следователи не нашли у него никаких материалов с угрозами в адрес Трампа.
Двенадцатого октября помощники шерифа в штате Калифорния задержали мужчину на блокпосту перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа. В автомобиле 49-летний Вем Миллер пытался провезти дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Он был задержан, не оказывая сопротивления правоохранителям. Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил о, вероятно, предотвращении третьей попытки покушения на Трампа.
Позднее Миллер был освобожден, ему предъявлены обвинения по двум эпизодам - незаконное ношение заряженного пистолета и магазина большой емкости.
СМИ: Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа
12 октября, 05:11
Как сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает инцидент с задержанием мужчины с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, попыткой покушения на него.
Ранее штаб Трампа запросил, чтобы до конца выборной кампании над его домами и митингами были введены ограничения полетов, а для обеспечения дополнительной безопасности была выделена военная авиация и транспортные средства для перевозки политика. Запросы были направлены в связи с поступившей информацией о сохраняющейся угрозе жизни Трампа со стороны Ирана.
Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
Сийярто прокомментировал новое покушение на Трампа
26 сентября, 03:04