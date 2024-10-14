https://ria.ru/20241014/tramp-1977871639.html

СМИ: задержанный у места митинга Трампа шокирован обвинениями в покушении

СМИ: задержанный у места митинга Трампа шокирован обвинениями в покушении - РИА Новости, 14.10.2024

СМИ: задержанный у места митинга Трампа шокирован обвинениями в покушении

Задержанный в субботу американскими правоохранителями 49-летний Вем Миллер, который пытался провезти оружие на мероприятие с участием экс-президента Дональда... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T02:39

2024-10-14T02:39

2024-10-14T02:56

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Задержанный в субботу американскими правоохранителями 49-летний Вем Миллер, который пытался провезти оружие на мероприятие с участием экс-президента Дональда Трампа, заявил, что шокирован обвинением в свой адрес о возможной попытке покушения на бывшего главу государства."Я артист, я последний человек, который мог бы причинить любое насилие и вред", - сообщил он изданию Southern California News Group в штате Калифорния.Миллер добавил, что был "шокирован" обвинением в свой адрес о возможной попытке покушения на Трампа.Двенадцатого октября помощники шерифа в штате Калифорния задержали мужчину на блокпосту перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа. В автомобиле 49-летний Вем Миллер пытался провезти дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Он был задержан, не оказывая сопротивления правоохранителям. Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил о, вероятно, предотвращении третьей попытки покушения на Трампа.Позднее Миллер был освобожден, ему предъявлены обвинения по двум эпизодам - незаконное ношение заряженного пистолета и магазина большой емкости.Как сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает инцидент с задержанием мужчины с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, попыткой покушения на него.Ранее штаб Трампа запросил, чтобы до конца выборной кампании над его домами и митингами были введены ограничения полетов, а для обеспечения дополнительной безопасности была выделена военная авиация и транспортные средства для перевозки политика. Запросы были направлены в связи с поступившей информацией о сохраняющейся угрозе жизни Трампа со стороны Ирана.Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20241012/iran-1977721234.html

https://ria.ru/20240920/tramp-1973926936.html

https://ria.ru/20240923/tramp-1974326453.html

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в мире, дональд трамп, фбр, ак-47, калифорния, сша, риверсайд, камала харрис