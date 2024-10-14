СМИ: задержанный у места митинга Трампа шокирован обвинениями в покушении
SCNG: задержанный возле митинга Трампа пришел в шок от обвинений в покушении
© AP Photo / Terry RennaПолицейские машины в США
© AP Photo / Terry Renna
Полицейские машины в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Задержанный в субботу американскими правоохранителями 49-летний Вем Миллер, который пытался провезти оружие на мероприятие с участием экс-президента Дональда Трампа, заявил, что шокирован обвинением в свой адрес о возможной попытке покушения на бывшего главу государства.
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"Я артист, я последний человек, который мог бы причинить любое насилие и вред", - сообщил он изданию Southern California News Group в штате Калифорния.
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Миллер добавил, что был "шокирован" обвинением в свой адрес о возможной попытке покушения на Трампа.
Двенадцатого октября помощники шерифа в штате Калифорния задержали мужчину на блокпосту перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа. В автомобиле 49-летний Вем Миллер пытался провезти дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Он был задержан, не оказывая сопротивления правоохранителям. Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил о, вероятно, предотвращении третьей попытки покушения на Трампа.
Позднее Миллер был освобожден, ему предъявлены обвинения по двум эпизодам - незаконное ношение заряженного пистолета и магазина большой емкости.
Как сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает инцидент с задержанием мужчины с заряженным огнестрельным оружием вблизи площадки, где выступал бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, попыткой покушения на него.
Ранее штаб Трампа запросил, чтобы до конца выборной кампании над его домами и митингами были введены ограничения полетов, а для обеспечения дополнительной безопасности была выделена военная авиация и транспортные средства для перевозки политика. Запросы были направлены в связи с поступившей информацией о сохраняющейся угрозе жизни Трампа со стороны Ирана.
Секретная служба признала ошибки во время первого покушения на Трампа
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Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
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