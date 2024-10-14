https://ria.ru/20241014/tramp-1977866266.html

В Калифорнии заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

В Калифорнии заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа - РИА Новости, 14.10.2024

В Калифорнии заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Третья попытка покушения на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа предотвращена в Калифорнии,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T00:15

2024-10-14T00:15

2024-10-14T09:23

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ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Третья попытка покушения на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа предотвращена в Калифорнии, заявил шериф округа Риверсайд Чад Бьянко."Вероятно, мы остановили очередную попытку покушения", — сообщили он журналистам, комментируя произошедший в субботу инцидент вблизи места, где выступал Трамп перед своими сторонниками.В то же время издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что ФБР не считает инцидент в Калифорнии попыткой покушения на Трампа, так как его жизнь якобы не была в опасности.Сам задержанный, 49-летний Вем Миллер, заявил, что шокирован обвинением в свой адрес.Я артист, я последний человек, который мог бы причинить любое насилие и вред", — сообщил он изданию Southern California News Group.Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники, задержанный, вероятно, является сторонником Трампа и не высказывал угроз в его адрес.В субботу помощники шерифа задержали на блокпосту перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа мужчину. В автомобиле 49-летнего Вем Миллера нашли дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Он был задержан, не оказывая сопротивления правоохранителям. Бьянко добавил, что Миллер является членом правой антиправительственной группировки и при досмотре показал помощникам шерифа фальшивые билеты для проезда на площадку, где выступал Трамп. Ранее штаб республиканцев запросил, чтобы до конца предвыборной кампании над его домами и местами проведения митингов ограничили полеты, а для обеспечения дополнительной безопасности выделили военную авиацию и транспорт для его перевозки. Это связано с поступившей информацией о том, что Иран якобы может готовить покушение на Трампа. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля Трамп получил ранение в ухо в результате покушения, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером Секретной службы. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — Трамп.

https://ria.ru/20240926/tramp-1974735383.html

https://ria.ru/20240923/tramp-1974295522.html

https://ria.ru/20240918/zelenskiy-1973307498.html

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сша, калифорния, риверсайд, дональд трамп, камала харрис, фбр, ак-47, в мире