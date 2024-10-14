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Торгпред в Узбекистане рассказал о вкладе российских компаний в ритейл
Торгпред в Узбекистане рассказал о вкладе российских компаний в ритейл - РИА Новости, 14.10.2024
Торгпред в Узбекистане рассказал о вкладе российских компаний в ритейл
Компании из России активно способствуют развитию ритейла в Узбекистане, заявил торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:10
2024-10-14T22:10
2024-10-14T22:10
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ТАШКЕНТ, 14 окт - РИА Новости. Компании из России активно способствуют развитию ритейла в Узбекистане, заявил торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев. По данным торгпредства, в понедельник в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" состоялась профильная сессия "Продвижение продукции в страны СНГ". "Российские компании активно способствуют развитию ритейла в Узбекистане, что, в свою очередь, повышает качество товаров и услуг на местном рынке", - цитирует Злыгостева на сессии торгпредство. Торгпред РФ в своем выступлении рассказал о текущем состоянии и тенденциях развития рынка розничной торговли в Узбекистане. В частности, особое внимание было уделено вопросам цифровой торговли и развитию маркетплейсов. В Узбекистане в настоящее время работают российские сети "Магнит Косметик", Fix Price, "Спортмастер", а также маркетплейсы Wildberries и Ozon, напомнили в торгпредстве.
https://realty.ria.ru/20240920/uzbekistan-1973759457.html
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узбекистан, россия, снг, fix price, спортмастер, в мире
Узбекистан, Россия, СНГ, Fix Price, Спортмастер, В мире
Торгпред в Узбекистане рассказал о вкладе российских компаний в ритейл
Злыгостев: компании из России способствуют развитию ритейла в Узбекистане