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Торгпред в Узбекистане рассказал о вкладе российских компаний в ритейл - РИА Новости, 14.10.2024
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22:10 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/torgpred--1978039136.html
Торгпред в Узбекистане рассказал о вкладе российских компаний в ритейл
Торгпред в Узбекистане рассказал о вкладе российских компаний в ритейл - РИА Новости, 14.10.2024
Торгпред в Узбекистане рассказал о вкладе российских компаний в ритейл
Компании из России активно способствуют развитию ритейла в Узбекистане, заявил торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T22:10
2024-10-14T22:10
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ТАШКЕНТ, 14 окт - РИА Новости. Компании из России активно способствуют развитию ритейла в Узбекистане, заявил торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев. По данным торгпредства, в понедельник в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" состоялась профильная сессия "Продвижение продукции в страны СНГ". "Российские компании активно способствуют развитию ритейла в Узбекистане, что, в свою очередь, повышает качество товаров и услуг на местном рынке", - цитирует Злыгостева на сессии торгпредство. Торгпред РФ в своем выступлении рассказал о текущем состоянии и тенденциях развития рынка розничной торговли в Узбекистане. В частности, особое внимание было уделено вопросам цифровой торговли и развитию маркетплейсов. В Узбекистане в настоящее время работают российские сети "Магнит Косметик", Fix Price, "Спортмастер", а также маркетплейсы Wildberries и Ozon, напомнили в торгпредстве.
https://realty.ria.ru/20240920/uzbekistan-1973759457.html
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узбекистан, россия, снг, fix price, спортмастер, в мире
Узбекистан, Россия, СНГ, Fix Price, Спортмастер, В мире
Торгпред в Узбекистане рассказал о вкладе российских компаний в ритейл

Злыгостев: компании из России способствуют развитию ритейла в Узбекистане

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 14 окт - РИА Новости. Компании из России активно способствуют развитию ритейла в Узбекистане, заявил торговый представитель РФ в республике Константин Злыгостев.
По данным торгпредства, в понедельник в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" состоялась профильная сессия "Продвижение продукции в страны СНГ".
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"Российские компании активно способствуют развитию ритейла в Узбекистане, что, в свою очередь, повышает качество товаров и услуг на местном рынке", - цитирует Злыгостева на сессии торгпредство.
Торгпред РФ в своем выступлении рассказал о текущем состоянии и тенденциях развития рынка розничной торговли в Узбекистане. В частности, особое внимание было уделено вопросам цифровой торговли и развитию маркетплейсов.
В Узбекистане в настоящее время работают российские сети "Магнит Косметик", Fix Price, "Спортмастер", а также маркетплейсы Wildberries и Ozon, напомнили в торгпредстве.
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