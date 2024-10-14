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В России разработали решение для поиска запрещенного контента в Telegram - РИА Новости, 14.10.2024
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03:36 14.10.2024 (обновлено: 03:40 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/telegram-1977873445.html
В России разработали решение для поиска запрещенного контента в Telegram
В России разработали решение для поиска запрещенного контента в Telegram - РИА Новости, 14.10.2024
В России разработали решение для поиска запрещенного контента в Telegram
Решение для поиска запрещенного контента в Telegram разработала российская компания "Спрут-Информ" - оно позволяет искать противоправный контент и предупреждать РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T03:36
2024-10-14T03:40
россия
telegram
общество
технологии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Решение для поиска запрещенного контента в Telegram разработала российская компания "Спрут-Информ" - оно позволяет искать противоправный контент и предупреждать попытки вербовок россиян для совершения диверсий, рассказал РИА Новости сооснователь компании и эксперт рынка эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров. "Российская компания "Спрут-Информ" разработала решение для мониторинга Telegram, которое позволяет искать противоправный контент и предупреждать попытки вербовок россиян для совершения диверсий", - сказал Бедеров. Он объяснил, что система "Спрут-Тел" позволяет осуществлять мониторинг Telegram для выявления ключевых слов по списку заказчика, находить в мессенджере экстремистский и деструктивный контент и его авторов. Она формирует список источников, по которым будет осуществляться поиск. Затем происходит наполнение базы текстовыми данными из каналов, публичных чатов и комментариев и их последующая аналитическая обработка под задачу заказчика. "Спрут-Тел" также способен устанавливать аккаунты в Telegram, которые оставляли под постом те или иные реакции. Разработчики планируют добавить анализ высказываний в группах и эмодзи, поставленных конкретным пользователем Telegram. Также тестируется функция поведенческого анализа пользователей для вычисления ботов. "Приватные каналы и группы с деструктивным контентом появляются ежедневно. Также сейчас участились случаи, когда несовершеннолетних вербуют через соцсети и мессенджеры, в том числе Telegram. В обмен на денежное вознаграждение их просят совершать незаконные действия, например, поджечь трансформаторную подстанцию или вышку сотовой связи. Правоохранительным органам нужны специальные инструменты для мониторинга соцсетей и мессенджеров, которые позволят оперативно осуществлять проверку контента и в перспективе снизить плотность запрещенного контента в интернете", - прокомментировал Бедеров.
https://ria.ru/20241008/blogery-1977007787.html
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россия, telegram, общество, технологии
Россия, Telegram, Общество, Технологии
В России разработали решение для поиска запрещенного контента в Telegram

Компания "Спрут-Информ" представила способ искать запрещенный контент в Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Решение для поиска запрещенного контента в Telegram разработала российская компания "Спрут-Информ" - оно позволяет искать противоправный контент и предупреждать попытки вербовок россиян для совершения диверсий, рассказал РИА Новости сооснователь компании и эксперт рынка эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров.
"Российская компания "Спрут-Информ" разработала решение для мониторинга Telegram, которое позволяет искать противоправный контент и предупреждать попытки вербовок россиян для совершения диверсий", - сказал Бедеров.
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Он объяснил, что система "Спрут-Тел" позволяет осуществлять мониторинг Telegram для выявления ключевых слов по списку заказчика, находить в мессенджере экстремистский и деструктивный контент и его авторов. Она формирует список источников, по которым будет осуществляться поиск. Затем происходит наполнение базы текстовыми данными из каналов, публичных чатов и комментариев и их последующая аналитическая обработка под задачу заказчика.
"Спрут-Тел" также способен устанавливать аккаунты в Telegram, которые оставляли под постом те или иные реакции. Разработчики планируют добавить анализ высказываний в группах и эмодзи, поставленных конкретным пользователем Telegram. Также тестируется функция поведенческого анализа пользователей для вычисления ботов.
"Приватные каналы и группы с деструктивным контентом появляются ежедневно. Также сейчас участились случаи, когда несовершеннолетних вербуют через соцсети и мессенджеры, в том числе Telegram. В обмен на денежное вознаграждение их просят совершать незаконные действия, например, поджечь трансформаторную подстанцию или вышку сотовой связи. Правоохранительным органам нужны специальные инструменты для мониторинга соцсетей и мессенджеров, которые позволят оперативно осуществлять проверку контента и в перспективе снизить плотность запрещенного контента в интернете", - прокомментировал Бедеров.
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