https://ria.ru/20241014/telegram-1977873445.html

В России разработали решение для поиска запрещенного контента в Telegram

В России разработали решение для поиска запрещенного контента в Telegram - РИА Новости, 14.10.2024

В России разработали решение для поиска запрещенного контента в Telegram

Решение для поиска запрещенного контента в Telegram разработала российская компания "Спрут-Информ" - оно позволяет искать противоправный контент и предупреждать РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T03:36

2024-10-14T03:36

2024-10-14T03:40

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Решение для поиска запрещенного контента в Telegram разработала российская компания "Спрут-Информ" - оно позволяет искать противоправный контент и предупреждать попытки вербовок россиян для совершения диверсий, рассказал РИА Новости сооснователь компании и эксперт рынка эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров. "Российская компания "Спрут-Информ" разработала решение для мониторинга Telegram, которое позволяет искать противоправный контент и предупреждать попытки вербовок россиян для совершения диверсий", - сказал Бедеров. Он объяснил, что система "Спрут-Тел" позволяет осуществлять мониторинг Telegram для выявления ключевых слов по списку заказчика, находить в мессенджере экстремистский и деструктивный контент и его авторов. Она формирует список источников, по которым будет осуществляться поиск. Затем происходит наполнение базы текстовыми данными из каналов, публичных чатов и комментариев и их последующая аналитическая обработка под задачу заказчика. "Спрут-Тел" также способен устанавливать аккаунты в Telegram, которые оставляли под постом те или иные реакции. Разработчики планируют добавить анализ высказываний в группах и эмодзи, поставленных конкретным пользователем Telegram. Также тестируется функция поведенческого анализа пользователей для вычисления ботов. "Приватные каналы и группы с деструктивным контентом появляются ежедневно. Также сейчас участились случаи, когда несовершеннолетних вербуют через соцсети и мессенджеры, в том числе Telegram. В обмен на денежное вознаграждение их просят совершать незаконные действия, например, поджечь трансформаторную подстанцию или вышку сотовой связи. Правоохранительным органам нужны специальные инструменты для мониторинга соцсетей и мессенджеров, которые позволят оперативно осуществлять проверку контента и в перспективе снизить плотность запрещенного контента в интернете", - прокомментировал Бедеров.

https://ria.ru/20241008/blogery-1977007787.html

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