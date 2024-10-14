https://ria.ru/20241014/tayvan-1977880187.html

США отреагировали на военные учения Китая вокруг Тайваня

США отреагировали на военные учения Китая вокруг Тайваня - РИА Новости, 14.10.2024

США отреагировали на военные учения Китая вокруг Тайваня

США серьезно обеспокоены военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг Тайваня, следует из заявления официального представителя... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T06:49

2024-10-14T06:49

2024-10-14T06:49

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

в мире

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США серьезно обеспокоены военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг Тайваня, следует из заявления официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера. "США серьезно обеспокоены совместными военными учениями Народно-освободительной армии в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня. Ответ КНР военными провокациями на обычное ежегодное выступление является необоснованным и чреват эскалацией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента. Представитель ведомства добавил, что США призывают КНР проявлять сдержанность и избегать любых дальнейших действий, которые "могут подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе и в регионе в целом". "Мы продолжаем следить за действиями КНР и координировать свои действия с союзниками и партнерами в отношении наших общих проблем", - добавил Миллер. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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https://ria.ru/20240607/tayvan-1951316713.html

https://ria.ru/20240623/tayvan-1954803407.html

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китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире