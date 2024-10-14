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Тайвань на фоне учений Китая созвал совещание по нацбезопасности - РИА Новости, 14.10.2024
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06:44 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/tayvan-1977879895.html
Тайвань на фоне учений Китая созвал совещание по нацбезопасности
Тайвань на фоне учений Китая созвал совещание по нацбезопасности - РИА Новости, 14.10.2024
Тайвань на фоне учений Китая созвал совещание по нацбезопасности
Руководство Тайваня на фоне масштабных военных учений Китая вокруг острова созвало совещание высокого уровня по вопросам нацбезопасности, заявил в понедельник... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T06:44
2024-10-14T06:44
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
в мире
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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Руководство Тайваня на фоне масштабных военных учений Китая вокруг острова созвало совещание высокого уровня по вопросам нацбезопасности, заявил в понедельник генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня У Чжаосе (Джозеф У). Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. "К настоящему моменту уже созвано совещание высокого уровня по вопросам национальной безопасности. В ответ на угрозу со стороны военной мощи Китая, соответствующие министерства и органы Исполнительного Юаня (правительство Тайваня – ред.) приняли соответствующие меры. Вооруженные силы Тайваня будут соответствующим образом реагировать на угрозу, исходящую от военной мощи Китая", - заявил У Чжаосе, слова которого приводит центральное информационное агентство острова. Он добавил, что административные органы в свою очередь будут готовы принять необходимые меры, если учения окажут какое-либо влияние на экономику и общество. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241014/tayvan-1977876193.html
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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире
Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, В мире
Тайвань на фоне учений Китая созвал совещание по нацбезопасности

Тайвань на фоне учений Китая созвал совещание высокого уровня по нацбезопасности

© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. 7 марта 2023
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. 7 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. 7 марта 2023. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Руководство Тайваня на фоне масштабных военных учений Китая вокруг острова созвало совещание высокого уровня по вопросам нацбезопасности, заявил в понедельник генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня У Чжаосе (Джозеф У).
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Тайвань осудил военные учения Китая вокруг острова
05:04
"К настоящему моменту уже созвано совещание высокого уровня по вопросам национальной безопасности. В ответ на угрозу со стороны военной мощи Китая, соответствующие министерства и органы Исполнительного Юаня (правительство Тайваня – ред.) приняли соответствующие меры. Вооруженные силы Тайваня будут соответствующим образом реагировать на угрозу, исходящую от военной мощи Китая", - заявил У Чжаосе, слова которого приводит центральное информационное агентство острова.
Он добавил, что административные органы в свою очередь будут готовы принять необходимые меры, если учения окажут какое-либо влияние на экономику и общество.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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