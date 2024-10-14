https://ria.ru/20241014/tayvan-1977876193.html

Тайвань осудил военные учения Китая вокруг острова

Тайвань осудил военные учения Китая вокруг острова - РИА Новости, 14.10.2024

Тайвань осудил военные учения Китая вокруг острова

Тайвань осуждает военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова, считает их провокацией, говорится в опубликованном в понедельник... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T05:04

2024-10-14T05:04

2024-10-14T05:04

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

в мире

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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Тайвань осуждает военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова, считает их провокацией, говорится в опубликованном в понедельник заявлении оборонного ведомства Тайваня. Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си сообщил, что Китай в понедельник начал военные учения "Совместный острый меч-2024Б" вокруг Тайваня для отработки совместного штурма, блокирования и взятия под контроль ключевых портов и районов острова. "Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявила о проведении совместных военных учений в окружающих водах и воздушном пространстве вблизи Тайваня. Вооруженные силы Тайваня решительно осуждают нерациональные и провокационные действия НОАК", - говорится в сообщении оборонного ведомства острова в соцсети X. Отмечается, что ВС Тайваня намерены развернуть соответствующие силы для реагирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977876042.html

https://ria.ru/20240924/kitay-1974356155.html

тайвань

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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире