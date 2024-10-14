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Испытатель рассказал, как спас МиГ-31М "без двигателей", став Героем России - РИА Новости, 14.10.2024
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03:19 14.10.2024 (обновлено: 05:54 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/taskaev-1977872970.html
Испытатель рассказал, как спас МиГ-31М "без двигателей", став Героем России
Испытатель рассказал, как спас МиГ-31М "без двигателей", став Героем России - РИА Новости, 14.10.2024
Испытатель рассказал, как спас МиГ-31М "без двигателей", став Героем России
Летчик-испытатель Роман Таскаев получил звание Герой России в начале 90-х годов за спасение истребителя-перехватчика МиГ-31М, который экипаж смог посадить на... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T03:19
2024-10-14T05:54
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Летчик-испытатель Роман Таскаев получил звание Герой России в начале 90-х годов за спасение истребителя-перехватчика МиГ-31М, который экипаж смог посадить на аэродром при отказе обоих двигателей во время испытаний на высокой скорости, об этом рассказал РИА Новости сам Таскаев, который сейчас является директором по летным испытаниям ПАО "Яковлев".Звание Героя России присвоено Таскаеву указом президента от 16 августа 1992 года. "Во время одного из полетов на МиГ-31М мы со штурманом Леонидом Степановичем Поповым должны были выполнить испытательный пуск новой ракеты. Происходило это на очень высокой скорости, на большом числе маха. При заходе в зону пусков у нас произошло разрушение опоры правого двигателя. Началась сильная вибрация. Двигатель пришлось сразу выключить. Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация "пожар левого двигателя". Его тоже пришлось выключить. И это все — на большой скорости и далеко от аэродрома взлета!" — рассказал заслуженный испытатель. Летчик отметил, что несмотря на то, что на земле им говорили – катапультироваться, они "смогли дотянуть до точки (аэродрома – Прим. ред.) и не прыгнули".После этого случая руководство фирмы МиГ представило летный экипаж испытателей к госнаградам.
https://ria.ru/20240829/sssr-1969100497.html
https://ria.ru/20240731/nimchenko-1963129089.html
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россия
Россия
Испытатель рассказал, как спас МиГ-31М "без двигателей", став Героем России

Таскаев рассказал, как был удостоен звания Героя России за спасение МиГ-31М

© РИА Новости / Валерий МельниковРоман Таскаев
Роман Таскаев - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Летчик-испытатель Роман Таскаев получил звание Герой России в начале 90-х годов за спасение истребителя-перехватчика МиГ-31М, который экипаж смог посадить на аэродром при отказе обоих двигателей во время испытаний на высокой скорости, об этом рассказал РИА Новости сам Таскаев, который сейчас является директором по летным испытаниям ПАО "Яковлев".
Звание Героя России присвоено Таскаеву указом президента от 16 августа 1992 года.
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"Во время одного из полетов на МиГ-31М мы со штурманом Леонидом Степановичем Поповым должны были выполнить испытательный пуск новой ракеты. Происходило это на очень высокой скорости, на большом числе маха. При заходе в зону пусков у нас произошло разрушение опоры правого двигателя. Началась сильная вибрация. Двигатель пришлось сразу выключить. Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация "пожар левого двигателя". Его тоже пришлось выключить. И это все — на большой скорости и далеко от аэродрома взлета!" — рассказал заслуженный испытатель.
Летчик отметил, что несмотря на то, что на земле им говорили – катапультироваться, они "смогли дотянуть до точки (аэродрома – Прим. ред.) и не прыгнули".
После этого случая руководство фирмы МиГ представило летный экипаж испытателей к госнаградам.
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