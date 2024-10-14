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Тарабрин: Украина не привела новых доводов по применению Россией химвеществ - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/tarabrin-1978032381.html
Тарабрин: Украина не привела новых доводов по применению Россией химвеществ
Тарабрин: Украина не привела новых доводов по применению Россией химвеществ - РИА Новости, 14.10.2024
Тарабрин: Украина не привела новых доводов по применению Россией химвеществ
Украина на сессии исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не привела никаких новых доказательств якобы применения Россией отравляющих... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T20:45
2024-10-14T20:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
нидерланды
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
в мире
киев
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ГААГА, 14 окт – РИА Новости. Украина на сессии исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не привела никаких новых доказательств якобы применения Россией отравляющих веществ, заявил журналистам постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. В Гааге 8 - 11 октября прошла 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Что касается Украины, то она никаких новых доказательств "применения Россией отравляющих веществ" не привела. Они по-прежнему повторяли свои уже заезженные тезисы, какие-то безумные цифры - 4 тысячи случаев. Но это всё было абсолютно голословно, не подтверждено ни единым документальным свидетельством. Поэтому всерьёз, мне кажется, это ни кем уже и не воспринимается", - сообщил Тарабрин.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. После провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), заявил Кириллов. По его словам, Киев также передаст "доказательства" применения РФ отравляющих веществ представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчёта.Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.
https://ria.ru/20241010/ozkho-1977441896.html
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россия, украина, нидерланды, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, в мире, киев, игорь кириллов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Нидерланды, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, В мире, Киев, Игорь Кириллов
Тарабрин: Украина не привела новых доводов по применению Россией химвеществ

Тарабрин: Киев в ОЗХО не привел новых доказательств применения РФ химвеществ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 14 окт – РИА Новости. Украина на сессии исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не привела никаких новых доказательств якобы применения Россией отравляющих веществ, заявил журналистам постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В Гааге 8 - 11 октября прошла 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В стенах ОЗХО устроили "крестовый поход" против России, заявил постпред
10 октября, 17:07
"Что касается Украины, то она никаких новых доказательств "применения Россией отравляющих веществ" не привела. Они по-прежнему повторяли свои уже заезженные тезисы, какие-то безумные цифры - 4 тысячи случаев. Но это всё было абсолютно голословно, не подтверждено ни единым документальным свидетельством. Поэтому всерьёз, мне кажется, это ни кем уже и не воспринимается", - сообщил Тарабрин.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. После провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), заявил Кириллов. По его словам, Киев также передаст "доказательства" применения РФ отравляющих веществ представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчёта.
Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.
Военнослужащие специальных войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
ОЗХО не отреагировала на подтвержденные факты применения Киевом химоружия
7 октября, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНидерландыВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружияВ миреКиевИгорь Кириллов
 
 
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