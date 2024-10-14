https://ria.ru/20241014/tarabrin-1978032381.html

Тарабрин: Украина не привела новых доводов по применению Россией химвеществ

Тарабрин: Украина не привела новых доводов по применению Россией химвеществ - РИА Новости, 14.10.2024

Тарабрин: Украина не привела новых доводов по применению Россией химвеществ

Украина на сессии исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не привела никаких новых доказательств якобы применения Россией отравляющих... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T20:45

2024-10-14T20:45

2024-10-14T20:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

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владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

в мире

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ГААГА, 14 окт – РИА Новости. Украина на сессии исполсовета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не привела никаких новых доказательств якобы применения Россией отравляющих веществ, заявил журналистам постпред РФ при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. В Гааге 8 - 11 октября прошла 107-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Что касается Украины, то она никаких новых доказательств "применения Россией отравляющих веществ" не привела. Они по-прежнему повторяли свои уже заезженные тезисы, какие-то безумные цифры - 4 тысячи случаев. Но это всё было абсолютно голословно, не подтверждено ни единым документальным свидетельством. Поэтому всерьёз, мне кажется, это ни кем уже и не воспринимается", - сообщил Тарабрин.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. После провокации Киева будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), заявил Кириллов. По его словам, Киев также передаст "доказательства" применения РФ отравляющих веществ представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчёта.Минобороны РФ не раз отмечало, что Украина при содействии западных кураторов регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

https://ria.ru/20241010/ozkho-1977441896.html

https://ria.ru/20241007/kiev-1976703890.html

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россия, украина, нидерланды, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, в мире, киев, игорь кириллов