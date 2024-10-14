https://ria.ru/20241014/talgar-1977920248.html

Власти Казахстана рассказали о ситуации в Талгаре после убийства подростка

Власти Казахстана рассказали о ситуации в Талгаре после убийства подростка - РИА Новости, 14.10.2024

Власти Казахстана рассказали о ситуации в Талгаре после убийства подростка

Политическая ситуация остаётся стабильной в городе Талгаре Алма-Атинской области Казахстана, куда 13 октября вошла Нацгвардия МВД для охраны порядка после... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:14

2024-10-14T12:14

2024-10-14T12:40

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алма-атинская область

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АЛМА-АТА, 14 окт – РИА Новости. Политическая ситуация остаётся стабильной в городе Талгаре Алма-Атинской области Казахстана, куда 13 октября вошла Нацгвардия МВД для охраны порядка после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей, митингов в городе не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной мэрии."Политическая ситуация стабильна, никаких там митингов, пикетов и так далее у нас нет", - сказали в мэрии области.В пресс-службе Нацгвардии МВД Казахстана также подтвердили, что обстановка в Талгаре стабильная, военнослужащие Нацгвардии продолжают патрулирование улиц города для обеспечения общественного порядка. Их число не разглашается.В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение.Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. В МЧС сообщили, что при пожаре никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Кроме того, это дело взято под контроль генеральным прокурором Казахстана.

https://ria.ru/20240921/kazakhstan-1973957746.html

казахстан

алма-атинская область

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казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алма-атинская область