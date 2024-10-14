https://ria.ru/20241014/talgar-1977920248.html
Власти Казахстана рассказали о ситуации в Талгаре после убийства подростка
Власти Казахстана рассказали о ситуации в Талгаре после убийства подростка - РИА Новости, 14.10.2024
Власти Казахстана рассказали о ситуации в Талгаре после убийства подростка
Политическая ситуация остаётся стабильной в городе Талгаре Алма-Атинской области Казахстана, куда 13 октября вошла Нацгвардия МВД для охраны порядка после... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:14
2024-10-14T12:14
2024-10-14T12:40
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алма-атинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977895608_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b366a63679b32cb486fab7e5cc4017b.jpg
АЛМА-АТА, 14 окт – РИА Новости. Политическая ситуация остаётся стабильной в городе Талгаре Алма-Атинской области Казахстана, куда 13 октября вошла Нацгвардия МВД для охраны порядка после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей, митингов в городе не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной мэрии."Политическая ситуация стабильна, никаких там митингов, пикетов и так далее у нас нет", - сказали в мэрии области.В пресс-службе Нацгвардии МВД Казахстана также подтвердили, что обстановка в Талгаре стабильная, военнослужащие Нацгвардии продолжают патрулирование улиц города для обеспечения общественного порядка. Их число не разглашается.В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение.Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. В МЧС сообщили, что при пожаре никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Кроме того, это дело взято под контроль генеральным прокурором Казахстана.
https://ria.ru/20240921/kazakhstan-1973957746.html
казахстан
алма-атинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977895608_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_822e187b2f961f6b44ffd727a9170b07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алма-атинская область
Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алма-Атинская область
Власти Казахстана рассказали о ситуации в Талгаре после убийства подростка
Ситуация в Талгаре, куда ввели Нацгвардию после убийства подростка, стабильна
АЛМА-АТА, 14 окт – РИА Новости. Политическая ситуация остаётся стабильной в городе Талгаре Алма-Атинской области Казахстана, куда 13 октября вошла Нацгвардия МВД для охраны порядка после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей, митингов в городе не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной мэрии.
"Политическая ситуация стабильна, никаких там митингов, пикетов и так далее у нас нет", - сказали в мэрии области.
В пресс-службе Нацгвардии МВД Казахстана также подтвердили, что обстановка в Талгаре стабильная, военнослужащие Нацгвардии продолжают патрулирование улиц города для обеспечения общественного порядка. Их число не разглашается.
В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение.
Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. В МЧС
сообщили, что при пожаре никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Кроме того, это дело взято под контроль генеральным прокурором Казахстана.