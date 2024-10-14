https://ria.ru/20241014/svo-1977995076.html

Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Запорожской области

Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.10.2024

Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Запорожской области

Российские войска, освободив поселок Левадное, продвинулись в глубину обороны противника, который несет большие потери, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T17:11

2024-10-14T17:11

2024-10-14T17:11

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

евгений балицкий

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Российские войска, освободив поселок Левадное, продвинулись в глубину обороны противника, который несет большие потери, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в северо-восточной части Запорожской области на стыке границы с ДНР, заняв более выгодные рубежи. "Наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперед. У противника большие потери как в живой силе, так и в технике", - написал Балицкий. Губернатор выразил уверенность, что Запорожская область постепенно будет освобождена во всех своих границах. "Пока могу с уверенностью сказать, что наша армия действует последовательно, занимая все более выгодные рубежи, постепенно выталкивая противника к границам бандерштата", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

запорожская область

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запорожская область, донецкая народная республика, евгений балицкий, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф