https://ria.ru/20241014/svo-1977995076.html
Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Запорожской области
Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.10.2024
Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Запорожской области
Российские войска, освободив поселок Левадное, продвинулись в глубину обороны противника, который несет большие потери, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T17:11
2024-10-14T17:11
2024-10-14T17:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
евгений балицкий
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Российские войска, освободив поселок Левадное, продвинулись в глубину обороны противника, который несет большие потери, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в северо-восточной части Запорожской области на стыке границы с ДНР, заняв более выгодные рубежи. "Наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперед. У противника большие потери как в живой силе, так и в технике", - написал Балицкий. Губернатор выразил уверенность, что Запорожская область постепенно будет освобождена во всех своих границах. "Пока могу с уверенностью сказать, что наша армия действует последовательно, занимая все более выгодные рубежи, постепенно выталкивая противника к границам бандерштата", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
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запорожская область, донецкая народная республика, евгений балицкий, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Евгений Балицкий, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Запорожской области
Балицкий: ВС России, освободив поселок Левадное, продвинулись вглубь обороны ВСУ