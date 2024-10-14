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В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 400 человек - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/svo-1977922676.html
В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 400 человек
В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 400 человек - РИА Новости, 14.10.2024
В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 400 человек
Почти 400 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей России погибли с 2022 года, более 1,1 тысячи получили ранения, сообщила в понедельник на... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:27
2024-10-14T12:27
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
катар
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Почти 400 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей России погибли с 2022 года, более 1,1 тысячи получили ранения, сообщила в понедельник на организованной Катаром конференции по защите прав детей и других уязвимых групп уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "В 2022-2024 годах в результате террористических актов ВСУ против приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей погибли 398 мирных жителей, 1157 получили ранения. Расстрелы мирного населения, включая женщин, детей, стариков, в их собственных домах, при попытках эвакуации, являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта", - отметила она.
https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878674.html
брянская область
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происшествия, брянская область, россия, катар, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Катар, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 400 человек

Москалькова: в Белгородской, Курской и Брянской областях погибли 400 человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Почти 400 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей России погибли с 2022 года, более 1,1 тысячи получили ранения, сообщила в понедельник на организованной Катаром конференции по защите прав детей и других уязвимых групп уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В 2022-2024 годах в результате террористических актов ВСУ против приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей погибли 398 мирных жителей, 1157 получили ранения. Расстрелы мирного населения, включая женщин, детей, стариков, в их собственных домах, при попытках эвакуации, являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта", - отметила она.
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Из приграничья в ПВР эвакуировали более 30 тысяч россиян
Вчера, 06:01
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьРоссияКатарТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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