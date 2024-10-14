https://ria.ru/20241014/svo-1977922676.html
В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 400 человек
В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 400 человек - РИА Новости, 14.10.2024
В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 400 человек
Почти 400 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей России погибли с 2022 года, более 1,1 тысячи получили ранения, сообщила в понедельник на... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:27
2024-10-14T12:27
2024-10-14T12:27
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
катар
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_95c6094537c0a5d006acb1254797db70.jpg
ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Почти 400 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей России погибли с 2022 года, более 1,1 тысячи получили ранения, сообщила в понедельник на организованной Катаром конференции по защите прав детей и других уязвимых групп уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "В 2022-2024 годах в результате террористических актов ВСУ против приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей погибли 398 мирных жителей, 1157 получили ранения. Расстрелы мирного населения, включая женщин, детей, стариков, в их собственных домах, при попытках эвакуации, являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта", - отметила она.
https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878674.html
брянская область
россия
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f44237e5d2c75e3fd47acfe7c46b388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, катар, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Катар, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 400 человек
Москалькова: в Белгородской, Курской и Брянской областях погибли 400 человек