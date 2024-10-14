https://ria.ru/20241014/svo-1977922676.html

В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 400 человек

В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 400 человек - РИА Новости, 14.10.2024

В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года погибли 400 человек

Почти 400 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей России погибли с 2022 года, более 1,1 тысячи получили ранения, сообщила в понедельник на... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:27

2024-10-14T12:27

2024-10-14T12:27

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

россия

катар

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Почти 400 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей России погибли с 2022 года, более 1,1 тысячи получили ранения, сообщила в понедельник на организованной Катаром конференции по защите прав детей и других уязвимых групп уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "В 2022-2024 годах в результате террористических актов ВСУ против приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей погибли 398 мирных жителей, 1157 получили ранения. Расстрелы мирного населения, включая женщин, детей, стариков, в их собственных домах, при попытках эвакуации, являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта", - отметила она.

https://ria.ru/20241014/moskalkova-1977878674.html

брянская область

россия

катар

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происшествия, брянская область, россия, катар, татьяна москалькова, вооруженные силы украины