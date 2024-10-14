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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 14.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, четыре автомобиля и склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:22
2024-10-14T12:22
2024-10-14T12:29
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, четыре автомобиля и склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области."Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны: группировка Днепр уничтожила до 25 военных ВСУ за сутки