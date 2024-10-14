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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 14.10.2024 (обновлено: 12:29 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/svo-1977921955.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 14.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, четыре автомобиля и склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:22
2024-10-14T12:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, четыре автомобиля и склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области."Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сообщении министерства.
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вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

Минобороны: группировка Днепр уничтожила до 25 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, четыре автомобиля и склад с боеприпасами в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Запорожской области, Днепровское и Антоновка Херсонской области.
"Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сообщении министерства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьХерсонская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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