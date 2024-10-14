https://ria.ru/20241014/svo-1977921579.html

Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР

Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР - РИА Новости, 14.10.2024

Бойцы "Центра" нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих и боевую бронемашину Kirpi... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:22

2024-10-14T12:22

2024-10-14T12:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 465 военнослужащих и боевую бронемашину Kirpi турецкого производства, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5-й танковой, 28-й, 67-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Кураховка, Селидово, Димитров, Цукурино, Новоселидовка, Дзержинск и Миролюбовка Донецкой Народной Республики."Отразили девять контратак подразделений 53-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства, четыре автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира", - говорится в сообщении ведомства.

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вооруженные силы украины, россия, димитров