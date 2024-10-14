https://ria.ru/20241014/svo-1977921345.html

Бойцы "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 14.10.2024

Бойцы "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили три атаки, ВСУ за сутки потеряли до 620 военнослужащих, сообщили... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:21

2024-10-14T12:21

2024-10-14T12:37

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили три атаки, ВСУ за сутки потеряли до 620 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й, 56-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Леваневского, Шевченко, Краматорск, Зализнянское и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки подразделений 28-й, 46-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 620 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. "Уничтожены три склада с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20241014/svo-1977921955.html

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россия, безопасность, вооруженные силы украины, сша, краматорск