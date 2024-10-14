https://ria.ru/20241014/svo-1977921074.html

Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.10.2024

Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и отразила две контратаки,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:19

2024-10-14T12:19

2024-10-14T12:37

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и отразила две контратаки, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 114-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны, 1-й и 27-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Глушковка, Купянск-Узловой, Двуречное, Першотравневое и Кругляковка Харьковской области", - говорится в сообщении.Также отражены две контратаки штурмовых групп 67-й механизированной и 3-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155 мм гаубицу М198 производства США и 152 мм орудие Д-20", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены три склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1977921455.html

https://ria.ru/20241014/svo-1977921955.html

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безопасность, вооруженные силы украины, сша, россия, харьковская область