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Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.10.2024
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12:19 14.10.2024 (обновлено: 12:37 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/svo-1977921074.html
Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.10.2024
Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и отразила две контратаки,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:19
2024-10-14T12:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и отразила две контратаки, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 114-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны, 1-й и 27-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Глушковка, Купянск-Узловой, Двуречное, Першотравневое и Кругляковка Харьковской области", - говорится в сообщении.Также отражены две контратаки штурмовых групп 67-й механизированной и 3-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155 мм гаубицу М198 производства США и 152 мм орудие Д-20", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены три склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1977921455.html
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безопасность, вооруженные силы украины, сша, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, США, Россия, Харьковская область
Бойцы "Запада" отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области

ВСУ потеряли до 490 военных и три склада в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и отразила две контратаки, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 114-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны, 1-й и 27-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Глушковка, Купянск-Узловой, Двуречное, Першотравневое и Кругляковка Харьковской области", - говорится в сообщении.
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Также отражены две контратаки штурмовых групп 67-й механизированной и 3-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
"Противник потерял до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три пикапа, 155 мм гаубицу М198 производства США и 152 мм орудие Д-20", - добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены три склада с боеприпасами.
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