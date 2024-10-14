https://ria.ru/20241014/svo-1977920985.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов - РИА Новости, 14.10.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, уничтожили склад боеприпасов,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:19
2024-10-14T12:19
2024-10-14T12:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
волчанск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, уничтожили склад боеприпасов, украинские войска потеряли до 45 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Волчанск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов
Минобороны: группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов