https://ria.ru/20241014/svo-1977920985.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов - РИА Новости, 14.10.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, уничтожили склад боеприпасов,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:19

2024-10-14T12:19

2024-10-14T12:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

волчанск

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, уничтожили склад боеприпасов, украинские войска потеряли до 45 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

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вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)