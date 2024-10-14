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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 14.10.2024 (обновлено: 12:30 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/svo-1977920985.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов - РИА Новости, 14.10.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, уничтожили склад боеприпасов,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:19
2024-10-14T12:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
волчанск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, уничтожили склад боеприпасов, украинские войска потеряли до 45 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
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харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Волчанск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов

Минобороны: группировка "Север" нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области, уничтожили склад боеприпасов, украинские войска потеряли до 45 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВолчанскБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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