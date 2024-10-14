Группировка "Восток" освободила населенный пункт на Запорожье
МО: группировка "Восток" освободила населенный пункт Левадное на Запорожье
Военнослужащие войск ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские войска установили контроль над селом Левадное в Запорожской области, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила село Левадное в Запорожской области
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила село Левадное в Запорожской области
Левадное расположено в Пологовском районе Запорожской области, в 10-12 километрах к западу от Времьевского выступа на границе Запорожья и ДНР. Стратегического значения село не имеет, но позволит российской армии расширить зону контроля на восточном фланге Запорожского направления.
Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах Доброволья в ДНР и Темировки в Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" составили:
- около 120 солдат убитыми и ранеными;
- бронетранспортер;
- четыре автомобиля;
- САУ "Богдана" и французская Caesar.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18