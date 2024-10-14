https://ria.ru/20241014/svo-1977920725.html

Группировка "Восток" освободила населенный пункт на Запорожье

Группировка "Восток" освободила населенный пункт на Запорожье - РИА Новости, 14.10.2024

Группировка "Восток" освободила населенный пункт на Запорожье

Российские войска установили контроль над селом Левадное в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T12:17

2024-10-14T12:17

2024-10-14T18:22

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские войска установили контроль над селом Левадное в Запорожской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах Доброволья в ДНР и Темировки в Запорожской области.Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область