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Группировка "Восток" освободила населенный пункт на Запорожье - РИА Новости, 14.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 14.10.2024 (обновлено: 18:22 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/svo-1977920725.html
Группировка "Восток" освободила населенный пункт на Запорожье
Группировка "Восток" освободила населенный пункт на Запорожье - РИА Новости, 14.10.2024
Группировка "Восток" освободила населенный пункт на Запорожье
Российские войска установили контроль над селом Левадное в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:17
2024-10-14T18:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские войска установили контроль над селом Левадное в Запорожской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах Доброволья в ДНР и Темировки в Запорожской области.Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" составили:
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россия
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Группировка "Восток" освободила населенный пункт на Запорожье

МО: группировка "Восток" освободила населенный пункт Левадное на Запорожье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие войск ВС России
Военнослужащие войск ВС России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские войска установили контроль над селом Левадное в Запорожской области, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила село Левадное в Запорожской области
Группировка войск Восток освободила село Левадное в Запорожской области
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила село Левадное в Запорожской области

Левадное расположено в Пологовском районе Запорожской области, в 10-12 километрах к западу от Времьевского выступа на границе Запорожья и ДНР. Стратегического значения село не имеет, но позволит российской армии расширить зону контроля на восточном фланге Запорожского направления.

Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах Доброволья в ДНР и Темировки в Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" составили:
  • около 120 солдат убитыми и ранеными;
  • бронетранспортер;
  • четыре автомобиля;
  • САУ "Богдана" и французская Caesar.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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