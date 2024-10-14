https://ria.ru/20241014/strelba-1977982465.html

Суд отказался освободить Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Суд отказался освободить Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 14.10.2024

Суд отказался освободить Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Мосгорсуд признал законным арест спортсмена Умара Чичаева по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:37

2024-10-14T16:37

2024-10-14T16:40

происшествия

москва

россия

wildberries

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

московский городской суд

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест спортсмена Умара Чичаева по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил решение об избрании меры пресечения оставить без удовлетворения", - огласил решение судья. Адвокат просил отпустить своего подзащитного под домашний арест в Москве, где Чичаев проживает, из-за необходимости лечения ребенка-инвалида, указав, что мужчина в ходе стрельбы получил огнестрельное ранение и "является точно таким же потерпевшим". Упомянул адвокат и его работу в должности замкомандира взвода ОМОНа "Ахмата-1" Росгвардии по Чечне, решающего "важные задачи в зоне СВО". "В материале даже отсутствует справка о смерти какого-либо лица, нет сведений о пострадавших полицейских... Данных о причинно-следственных связях между действиями Чичаева и наступившими последствиями нет", - добавил адвокат. Сам обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. "Я законопослушный гражданин, имеющий постоянную работу... ранее к уголовной ответственности не привлекался", - заявил Чичаев. В сентябре суд отправил его в СИЗО вместе с 29 предполагаемыми соучастниками. Тогда на заседании Чичаев плохо себя чувствовал и говорил с трудом, судья разрешил ему отвечать на вопросы сидя. Голова и рука у него были забинтованы. Судье Чичаев ответил, что у него четверо несовершеннолетних детей. Чичаев - российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит в батальоне "Ахмат-1" Росгвардии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. В сентябре в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

https://ria.ru/20240925/wildberries-1974518890.html

https://ria.ru/20240923/delo-1974253651.html

https://ria.ru/20240923/peskov-1974224883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, wildberries, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский городской суд, стрельба у офиса wildberries в москве