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Суд отказался освободить Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 14.10.2024
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16:37 14.10.2024 (обновлено: 16:40 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/strelba-1977982465.html
Суд отказался освободить Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Суд отказался освободить Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries - РИА Новости, 14.10.2024
Суд отказался освободить Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Мосгорсуд признал законным арест спортсмена Умара Чичаева по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T16:37
2024-10-14T16:40
происшествия
москва
россия
wildberries
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
московский городской суд
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест спортсмена Умара Чичаева по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил решение об избрании меры пресечения оставить без удовлетворения", - огласил решение судья. Адвокат просил отпустить своего подзащитного под домашний арест в Москве, где Чичаев проживает, из-за необходимости лечения ребенка-инвалида, указав, что мужчина в ходе стрельбы получил огнестрельное ранение и "является точно таким же потерпевшим". Упомянул адвокат и его работу в должности замкомандира взвода ОМОНа "Ахмата-1" Росгвардии по Чечне, решающего "важные задачи в зоне СВО". "В материале даже отсутствует справка о смерти какого-либо лица, нет сведений о пострадавших полицейских... Данных о причинно-следственных связях между действиями Чичаева и наступившими последствиями нет", - добавил адвокат. Сам обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. "Я законопослушный гражданин, имеющий постоянную работу... ранее к уголовной ответственности не привлекался", - заявил Чичаев. В сентябре суд отправил его в СИЗО вместе с 29 предполагаемыми соучастниками. Тогда на заседании Чичаев плохо себя чувствовал и говорил с трудом, судья разрешил ему отвечать на вопросы сидя. Голова и рука у него были забинтованы. Судье Чичаев ответил, что у него четверо несовершеннолетних детей. Чичаев - российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит в батальоне "Ахмат-1" Росгвардии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. В сентябре в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
https://ria.ru/20240925/wildberries-1974518890.html
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происшествия, москва, россия, wildberries, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский городской суд, стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Москва, Россия, Wildberries, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Московский городской суд, Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Суд отказался освободить Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Суд признал законным арест Умара Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец смешанных единоборств Умар Чичаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, на заседании Басманного суда Москвы
Боец смешанных единоборств Умар Чичаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец смешанных единоборств Умар Чичаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест спортсмена Умара Чичаева по делу о стрельбе возле офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил решение об избрании меры пресечения оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.
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Адвокат просил отпустить своего подзащитного под домашний арест в Москве, где Чичаев проживает, из-за необходимости лечения ребенка-инвалида, указав, что мужчина в ходе стрельбы получил огнестрельное ранение и "является точно таким же потерпевшим". Упомянул адвокат и его работу в должности замкомандира взвода ОМОНа "Ахмата-1" Росгвардии по Чечне, решающего "важные задачи в зоне СВО".
"В материале даже отсутствует справка о смерти какого-либо лица, нет сведений о пострадавших полицейских... Данных о причинно-следственных связях между действиями Чичаева и наступившими последствиями нет", - добавил адвокат.
Сам обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. "Я законопослушный гражданин, имеющий постоянную работу... ранее к уголовной ответственности не привлекался", - заявил Чичаев.
В сентябре суд отправил его в СИЗО вместе с 29 предполагаемыми соучастниками. Тогда на заседании Чичаев плохо себя чувствовал и говорил с трудом, судья разрешил ему отвечать на вопросы сидя. Голова и рука у него были забинтованы. Судье Чичаев ответил, что у него четверо несовершеннолетних детей.
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Чичаев - российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. Согласно оглашенному судьей тексту решения, Чичаев служит в батальоне "Ахмат-1" Росгвардии. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
В сентябре в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
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ПроисшествияМоскваРоссияWildberriesФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Московский городской судСтрельба у офиса Wildberries в Москве
 
 
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