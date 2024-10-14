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В ЛНР подросток серьезно пострадал, подобрав заминированную игрушку - РИА Новости, 14.10.2024
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14:23 14.10.2024 (обновлено: 14:58 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/stakhanov-1977950538.html
В ЛНР подросток серьезно пострадал, подобрав заминированную игрушку
В ЛНР подросток серьезно пострадал, подобрав заминированную игрушку - РИА Новости, 14.10.2024
В ЛНР подросток серьезно пострадал, подобрав заминированную игрушку
В городе Стаханове в ЛНР получил ранения подросток, подобравший заминированную игрушку, сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко, слова которой приводит РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T14:23
2024-10-14T14:58
луганская народная республика
стаханов
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. В городе Стаханове в ЛНР получил ранения подросток, подобравший заминированную игрушку, сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко, слова которой приводит Telegram-канал правительства республики."В руках у ребенка взорвалась уточка желтого цвета, которая лежала под лавочкой у памятника Пушкину", — сказала Пащенко. По ее словам, мальчик получил осколочное ранение левого глаза и левого предплечья, а также ссадины на лице."Сейчас пациент находится на обследовании, затем ребенка госпитализируем в офтальмологию. Состояние средней тяжести", — добавила министр.Силовые ведомства призвали местных жителей ничего не поднимать на улицах, поскольку противник маскирует взрывные устройства под самые безобидные предметы, включая детские игрушки.
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луганская народная республика
стаханов
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луганская народная республика, стаханов, происшествия
Луганская Народная Республика, Стаханов, Происшествия
В ЛНР подросток серьезно пострадал, подобрав заминированную игрушку

В Стаханове подросток получил серьезные ранения, подобрав заминированную игрушку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. В городе Стаханове в ЛНР получил ранения подросток, подобравший заминированную игрушку, сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко, слова которой приводит Telegram-канал правительства республики.
"В руках у ребенка взорвалась уточка желтого цвета, которая лежала под лавочкой у памятника Пушкину", — сказала Пащенко.
По ее словам, мальчик получил осколочное ранение левого глаза и левого предплечья, а также ссадины на лице.
"Сейчас пациент находится на обследовании, затем ребенка госпитализируем в офтальмологию. Состояние средней тяжести", — добавила министр.
Силовые ведомства призвали местных жителей ничего не поднимать на улицах, поскольку противник маскирует взрывные устройства под самые безобидные предметы, включая детские игрушки.
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