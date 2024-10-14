https://ria.ru/20241014/stakhanov-1977950538.html

В ЛНР подросток серьезно пострадал, подобрав заминированную игрушку

В ЛНР подросток серьезно пострадал, подобрав заминированную игрушку - РИА Новости, 14.10.2024

В ЛНР подросток серьезно пострадал, подобрав заминированную игрушку

В городе Стаханове в ЛНР получил ранения подросток, подобравший заминированную игрушку, сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко, слова которой приводит РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T14:23

2024-10-14T14:23

2024-10-14T14:58

луганская народная республика

стаханов

происшествия

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ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. В городе Стаханове в ЛНР получил ранения подросток, подобравший заминированную игрушку, сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко, слова которой приводит Telegram-канал правительства республики."В руках у ребенка взорвалась уточка желтого цвета, которая лежала под лавочкой у памятника Пушкину", — сказала Пащенко. По ее словам, мальчик получил осколочное ранение левого глаза и левого предплечья, а также ссадины на лице."Сейчас пациент находится на обследовании, затем ребенка госпитализируем в офтальмологию. Состояние средней тяжести", — добавила министр.Силовые ведомства призвали местных жителей ничего не поднимать на улицах, поскольку противник маскирует взрывные устройства под самые безобидные предметы, включая детские игрушки.

https://ria.ru/20240807/gorlovka-1964706617.html

луганская народная республика

стаханов

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луганская народная республика, стаханов, происшествия