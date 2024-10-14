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Пытавшийся пронести оружие на митинг Трампа мужчина выступил с заявлением

Пытавшийся пронести оружие на митинг Трампа мужчина выступил с заявлением - РИА Новости, 14.10.2024

Пытавшийся пронести оружие на митинг Трампа мужчина выступил с заявлением

Задержанный правоохранителями США Вем Миллер, который, предположительно, пытался провезти оружие на мероприятие с участием экс-президента Дональда Трампа,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T16:16

2024-10-14T16:16

2024-10-14T16:44

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Задержанный правоохранителями США Вем Миллер, который, предположительно, пытался провезти оружие на мероприятие с участием экс-президента Дональда Трампа, заявил, что не имеет связей с экстремистским движением "суверенных граждан", а огнестрельное оружие возит с собой для самозащиты. Ранее шериф округа Риверсайд Чад Бьянко заявил, что правоохранители обнаружили ряд поддельных документов и самодельный автомобильный номер в автомобиле Миллера, предварительно связав его с признанным экстремистским в США движением "суверенных граждан". "Я всегда вожу оружие в кузове своего пикапа... Я ни разу в жизни из него не стрелял и не знаю ничего об огнестрельном оружии - я еще хуже, чем новичок в этом деле", - сообщил Миллер телеканалу Fox News. Он добавил, что приобрел оружие после того, как начал получать угрозы жизни за открытие собственного медиаресурса America Happens Network. Миллер также утверждает, что найденные у него документы на самом деле не поддельные и связаны с его армянским гражданством. Заявление шерифа Бьянко о его связи с "суверенными гражданами" он назвал бессмыслицей. По словам Миллера, он "на сто процентов" поддерживает Трампа и Республиканскую партию с 2018 года, хотя раньше и склонялся в предпочтениях к Демократической партии. Американское движение "суверенных граждан" зародилось в 1970-х годах, его идеи основаны на ряде конспирологических теорий и неверном толковании законодательства США. "Суверенные граждане" заявляют, что верховная власть США нелегитимна, а потому они якобы вправе не подчиняться ее законам, если не согласны с ними. По этой же причине сторонники движения намеренно избегают таких процедур, как оформление официальных документов и уплата налогов. Движение рассматривается ФБР как представляющее террористическую угрозу. Двенадцатого октября помощники шерифа в штате Калифорния задержали мужчину на блокпосту перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа. В автомобиле 49-летний Вем Миллер пытался провезти дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Его задержали, сопротивления правоохранителям он не оказывал. Шериф американского округа Риверсайд в штате Калифорния Чад Бьянко заявил о вероятном предотвращении третьей попытки покушения на Трампа. Позднее газета New York Post писала со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Федеральное бюро расследований (ФБР) не считает инцидент попыткой покушения. Миллер был освобожден, ему предъявлены обвинения по двум эпизодам - незаконное ношение заряженного пистолета и магазина большой емкости.

https://ria.ru/20241014/tramp-1977871639.html

https://ria.ru/20240715/ssha-1959898902.html

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в мире, сша, риверсайд, калифорния, дональд трамп, фбр