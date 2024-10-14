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Спецоперация, 14 октября: ВС освободили Левадное в Запорожской области - РИА Новости, 14.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 14.10.2024 (обновлено: 20:54 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1978019466.html
Спецоперация, 14 октября: ВС освободили Левадное в Запорожской области
Спецоперация, 14 октября: ВС освободили Левадное в Запорожской области - РИА Новости, 14.10.2024
Спецоперация, 14 октября: ВС освободили Левадное в Запорожской области
Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:53
2024-10-14T20:54
специальная военная операция на украине
россия
татьяна москалькова
украина
дмитрий лубинец
запорожская область
вооруженные силы украины
мид франции‎
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.Вместе с другими группировками, задействованные в спецоперации, они нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили положение по переднему краю и отразили 14 контратак ВСУ. Украины потеряла до 1765 военнослужащих.Из сводки Минобороны следует:В отдельном сообщении ведомства по Курской области говорится о продолжении наступательных действий группировки "Север", которая нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразила пять контратак противника.Авиация и артиллерия ударили по 12 бригадам ВСУ в приграничных районах региона, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.За сутки на этом направлении Украина потеряла более 300 человек, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и два миномета. Один военнослужащий сдался в плен. Всего за время боевых действий там противник потерял более 22 950 человек.Больше тысячи обращенийОмбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в России посетил более двух тысяч украинских военнопленных, которые находятся в закрытых учреждениях на территории государства, аналогичные посещения провела украинская сторона.Также в интервью сайту "Аргументы и факты" она рассказала, что, согласно договоренности, Москва и Киев обмениваются письмами от попавших в плен военнослужащих их семьям, прошли уже три такие акции, скоро передадут еще по 300 писем каждой из сторон.Кроме того, по словам Москальковой, в аппарат поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ, от родственников, пытающихся их разыскать. После обращений к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу совместно с МИД России удалось воссоединить 48 семей, разлученных во время СВО, добавила она.Обстрелы не прекращаютсяКак сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в воскресенье двухлетняя девочка получила касательное осколочное ранение ноги при обстреле Шебекинского городского округа.Всего за тот день ВСУ выпустили по Шебекино, селам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа 21 боеприпас. Кроме того, для атаки украинские войска применили два беспилотника.Один мирный житель погиб, а два бойца самообороны получили ранения в результате обстрела Белгородского района.Россия в миреГлава МИД Сергей Лавров встретился в Москве с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере.Помимо этого, стало известно о возросшем интересе к российскому оружию на мировом рынке. По словам начальника управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктора Евтухова, большим спросом пользуется техника, испытанная в боевых действиях.Больше не верятИздание Bild со ссылкой на документ Минобороны Германии сообщило, что ведомство больше не верит в способность Украины перейти к контрнаступлению в ближайшее время на фоне успехов российской армии. Само министерство отказалось комментировать этот вопрос, сославшись на секретность своей оценки.Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро при этом заявил, что Париж намерен настаивать на скорейшем выделении Киеву кредита под замороженные активы России для укрепления военного потенциала постсоветской республики. Усугубить ситуациюУкраинские СМИ и чиновники сообщали о взрывах в Одессе и Херсоне. Также были заявления о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области и припортовой инфраструктуры в Одессе.Газета Washington Post писала, что подразделения ВСУ на фоне острой нехватки военных вынуждены соревноваться друг с другом в борьбе за новые поступления личного состава, рекламируя себя и коммерциализируя конфликт. Оценить эффективность таких мер невозможно, так как данные о численности новобранцев не публикуются.Другое американское издание Wall Street Journal утверждало, что украинские чиновники и военные жалуются на недостаточную поддержку со стороны Запада из-за проблем на фронте и продвижения российских сил. Также, по данным газеты, Украину ждет тяжелая зима на фоне медленных поставок зарубежных вооружений, нехватки личного состава и техники на передовой и продолжающейся потери территорий, а отключения электроэнергии по всей стране могут усугубить ситуацию.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html
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россия, татьяна москалькова, украина, дмитрий лубинец, запорожская область, вооруженные силы украины, мид франции‎, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова, Украина, Дмитрий Лубинец, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, МИД Франции‎, Вячеслав Гладков
Спецоперация, 14 октября: ВС освободили Левадное в Запорожской области

МО: группировка "Восток" ВС РФ освободила Левадное в Запорожской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.
Вместе с другими группировками, задействованные в спецоперации, они нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили положение по переднему краю и отразили 14 контратак ВСУ. Украины потеряла до 1765 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Из сводки Минобороны следует:
  • Украинские войска лишились бронетранспортера, БМП, четырех боевых бронированных машин, включая М113 и Kirpi, самоходок Caesar и "Богдана", гаубиц М198 и М777, орудия Д-20 и двух Д-30, а также М119 и противотанковой пушки "Рапира";
  • Уничтожены восемь полевых складов с боеприпасами;
  • Средства ПВО сбили реактивный снаряд HIMARS и 25 беспилотников самолетного типа.
В отдельном сообщении ведомства по Курской области говорится о продолжении наступательных действий группировки "Север", которая нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразила пять контратак противника.
Авиация и артиллерия ударили по 12 бригадам ВСУ в приграничных районах региона, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.
За сутки на этом направлении Украина потеряла более 300 человек, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и два миномета. Один военнослужащий сдался в плен. Всего за время боевых действий там противник потерял более 22 950 человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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11 октября, 08:00

Больше тысячи обращений

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в России посетил более двух тысяч украинских военнопленных, которые находятся в закрытых учреждениях на территории государства, аналогичные посещения провела украинская сторона.
Также в интервью сайту "Аргументы и факты" она рассказала, что, согласно договоренности, Москва и Киев обмениваются письмами от попавших в плен военнослужащих их семьям, прошли уже три такие акции, скоро передадут еще по 300 писем каждой из сторон.
Кроме того, по словам Москальковой, в аппарат поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ, от родственников, пытающихся их разыскать. После обращений к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу совместно с МИД России удалось воссоединить 48 семей, разлученных во время СВО, добавила она.

Обстрелы не прекращаются

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в воскресенье двухлетняя девочка получила касательное осколочное ранение ноги при обстреле Шебекинского городского округа.
Всего за тот день ВСУ выпустили по Шебекино, селам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа 21 боеприпас. Кроме того, для атаки украинские войска применили два беспилотника.
Один мирный житель погиб, а два бойца самообороны получили ранения в результате обстрела Белгородского района.

Россия в мире

Глава МИД Сергей Лавров встретился в Москве с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере.
Помимо этого, стало известно о возросшем интересе к российскому оружию на мировом рынке. По словам начальника управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктора Евтухова, большим спросом пользуется техника, испытанная в боевых действиях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Больше не верят

Издание Bild со ссылкой на документ Минобороны Германии сообщило, что ведомство больше не верит в способность Украины перейти к контрнаступлению в ближайшее время на фоне успехов российской армии. Само министерство отказалось комментировать этот вопрос, сославшись на секретность своей оценки.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро при этом заявил, что Париж намерен настаивать на скорейшем выделении Киеву кредита под замороженные активы России для укрепления военного потенциала постсоветской республики.

Усугубить ситуацию

Украинские СМИ и чиновники сообщали о взрывах в Одессе и Херсоне. Также были заявления о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области и припортовой инфраструктуры в Одессе.
Газета Washington Post писала, что подразделения ВСУ на фоне острой нехватки военных вынуждены соревноваться друг с другом в борьбе за новые поступления личного состава, рекламируя себя и коммерциализируя конфликт. Оценить эффективность таких мер невозможно, так как данные о численности новобранцев не публикуются.
Другое американское издание Wall Street Journal утверждало, что украинские чиновники и военные жалуются на недостаточную поддержку со стороны Запада из-за проблем на фронте и продвижения российских сил. Также, по данным газеты, Украину ждет тяжелая зима на фоне медленных поставок зарубежных вооружений, нехватки личного состава и техники на передовой и продолжающейся потери территорий, а отключения электроэнергии по всей стране могут усугубить ситуацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТатьяна МоскальковаУкраинаДмитрий ЛубинецЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМИД Франции‎Вячеслав Гладков
 
 
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