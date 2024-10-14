https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1978019466.html

Спецоперация, 14 октября: ВС освободили Левадное в Запорожской области

Спецоперация, 14 октября: ВС освободили Левадное в Запорожской области - РИА Новости, 14.10.2024

Спецоперация, 14 октября: ВС освободили Левадное в Запорожской области

Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области. РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T18:53

2024-10-14T18:53

2024-10-14T20:54

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запорожская область

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.Вместе с другими группировками, задействованные в спецоперации, они нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили положение по переднему краю и отразили 14 контратак ВСУ. Украины потеряла до 1765 военнослужащих.Из сводки Минобороны следует:В отдельном сообщении ведомства по Курской области говорится о продолжении наступательных действий группировки "Север", которая нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразила пять контратак противника.Авиация и артиллерия ударили по 12 бригадам ВСУ в приграничных районах региона, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.За сутки на этом направлении Украина потеряла более 300 человек, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и два миномета. Один военнослужащий сдался в плен. Всего за время боевых действий там противник потерял более 22 950 человек.Больше тысячи обращенийОмбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в России посетил более двух тысяч украинских военнопленных, которые находятся в закрытых учреждениях на территории государства, аналогичные посещения провела украинская сторона.Также в интервью сайту "Аргументы и факты" она рассказала, что, согласно договоренности, Москва и Киев обмениваются письмами от попавших в плен военнослужащих их семьям, прошли уже три такие акции, скоро передадут еще по 300 писем каждой из сторон.Кроме того, по словам Москальковой, в аппарат поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ, от родственников, пытающихся их разыскать. После обращений к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу совместно с МИД России удалось воссоединить 48 семей, разлученных во время СВО, добавила она.Обстрелы не прекращаютсяКак сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в воскресенье двухлетняя девочка получила касательное осколочное ранение ноги при обстреле Шебекинского городского округа.Всего за тот день ВСУ выпустили по Шебекино, селам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа 21 боеприпас. Кроме того, для атаки украинские войска применили два беспилотника.Один мирный житель погиб, а два бойца самообороны получили ранения в результате обстрела Белгородского района.Россия в миреГлава МИД Сергей Лавров встретился в Москве с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере.Помимо этого, стало известно о возросшем интересе к российскому оружию на мировом рынке. По словам начальника управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктора Евтухова, большим спросом пользуется техника, испытанная в боевых действиях.Больше не верятИздание Bild со ссылкой на документ Минобороны Германии сообщило, что ведомство больше не верит в способность Украины перейти к контрнаступлению в ближайшее время на фоне успехов российской армии. Само министерство отказалось комментировать этот вопрос, сославшись на секретность своей оценки.Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро при этом заявил, что Париж намерен настаивать на скорейшем выделении Киеву кредита под замороженные активы России для укрепления военного потенциала постсоветской республики. Усугубить ситуациюУкраинские СМИ и чиновники сообщали о взрывах в Одессе и Херсоне. Также были заявления о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области и припортовой инфраструктуры в Одессе.Газета Washington Post писала, что подразделения ВСУ на фоне острой нехватки военных вынуждены соревноваться друг с другом в борьбе за новые поступления личного состава, рекламируя себя и коммерциализируя конфликт. Оценить эффективность таких мер невозможно, так как данные о численности новобранцев не публикуются.Другое американское издание Wall Street Journal утверждало, что украинские чиновники и военные жалуются на недостаточную поддержку со стороны Запада из-за проблем на фронте и продвижения российских сил. Также, по данным газеты, Украину ждет тяжелая зима на фоне медленных поставок зарубежных вооружений, нехватки личного состава и техники на передовой и продолжающейся потери территорий, а отключения электроэнергии по всей стране могут усугубить ситуацию.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977483161.html

https://ria.ru/20241010/voyna-1977298466.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

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россия, татьяна москалькова, украина, дмитрий лубинец, запорожская область, вооруженные силы украины, мид франции‎, вячеслав гладков