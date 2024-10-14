Спецоперация, 14 октября: ВС освободили Левадное в Запорожской области
МО: группировка "Восток" ВС РФ освободила Левадное в Запорожской области
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.
Вместе с другими группировками, задействованные в спецоперации, они нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили положение по переднему краю и отразили 14 контратак ВСУ. Украины потеряла до 1765 военнослужащих.
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Из сводки Минобороны следует:
- Украинские войска лишились бронетранспортера, БМП, четырех боевых бронированных машин, включая М113 и Kirpi, самоходок Caesar и "Богдана", гаубиц М198 и М777, орудия Д-20 и двух Д-30, а также М119 и противотанковой пушки "Рапира";
- Уничтожены восемь полевых складов с боеприпасами;
- Средства ПВО сбили реактивный снаряд HIMARS и 25 беспилотников самолетного типа.
В отдельном сообщении ведомства по Курской области говорится о продолжении наступательных действий группировки "Север", которая нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразила пять контратак противника.
Авиация и артиллерия ударили по 12 бригадам ВСУ в приграничных районах региона, а также по районам сосредоточения в Сумской области и резервам.
За сутки на этом направлении Украина потеряла более 300 человек, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и два миномета. Один военнослужащий сдался в плен. Всего за время боевых действий там противник потерял более 22 950 человек.
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Больше тысячи обращений
Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в России посетил более двух тысяч украинских военнопленных, которые находятся в закрытых учреждениях на территории государства, аналогичные посещения провела украинская сторона.
Кроме того, по словам Москальковой, в аппарат поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ, от родственников, пытающихся их разыскать. После обращений к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу совместно с МИД России удалось воссоединить 48 семей, разлученных во время СВО, добавила она.
Обстрелы не прекращаются
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в воскресенье двухлетняя девочка получила касательное осколочное ранение ноги при обстреле Шебекинского городского округа.
Всего за тот день ВСУ выпустили по Шебекино, селам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа 21 боеприпас. Кроме того, для атаки украинские войска применили два беспилотника.
Один мирный житель погиб, а два бойца самообороны получили ранения в результате обстрела Белгородского района.
Россия в мире
Глава МИД Сергей Лавров встретился в Москве с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере.
Помимо этого, стало известно о возросшем интересе к российскому оружию на мировом рынке. По словам начальника управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктора Евтухова, большим спросом пользуется техника, испытанная в боевых действиях.
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Больше не верят
Издание Bild со ссылкой на документ Минобороны Германии сообщило, что ведомство больше не верит в способность Украины перейти к контрнаступлению в ближайшее время на фоне успехов российской армии. Само министерство отказалось комментировать этот вопрос, сославшись на секретность своей оценки.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро при этом заявил, что Париж намерен настаивать на скорейшем выделении Киеву кредита под замороженные активы России для укрепления военного потенциала постсоветской республики.
Усугубить ситуацию
Газета Washington Post писала, что подразделения ВСУ на фоне острой нехватки военных вынуждены соревноваться друг с другом в борьбе за новые поступления личного состава, рекламируя себя и коммерциализируя конфликт. Оценить эффективность таких мер невозможно, так как данные о численности новобранцев не публикуются.
Другое американское издание Wall Street Journal утверждало, что украинские чиновники и военные жалуются на недостаточную поддержку со стороны Запада из-за проблем на фронте и продвижения российских сил. Также, по данным газеты, Украину ждет тяжелая зима на фоне медленных поставок зарубежных вооружений, нехватки личного состава и техники на передовой и продолжающейся потери территорий, а отключения электроэнергии по всей стране могут усугубить ситуацию.
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